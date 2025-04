Diretor da Fórmula 1 diz que categoria vai entrar no mercado de apostas

Principal categoria do automobilismo, a Fórmula 1 tem expandido seus negócios ao redor do mundo e buscado novas formas de diversificar seu faturamento. Nesta última semana, o diretor de parcerias comerciais da marca, Jonny Haworth, declarou que um novo produto para apostas está sendo desenvolvido e será apresentado em breve.

A entrada no mercado de apostas sinaliza uma movimentação inédita para a principal categoria de automobilismo do mundo. A declaração de Harworth foi dada no BlackBook Motorsport Forum, em Londres, na Inglaterra, e o executivo afirmou que a ideia é apresentar um novo produto interativo para os fãs da Fórmula 1 e ter uma ferramenta extra de arrecadação. O desenvolvimento da plataforma vem sendo feito pela ALT Sports Data.

Fórmula 1 alcançou recordes de fãs e de audiência na temporada 2024. (Foto: Divulgação/F1)

Jonny Haworth destacou que o percentual de apostas feitas relacionados ao universo das corridas na Fómula 1 é extremamente baixo ao comparar com outros esportes e com o tamanho da própria marca no mercado esportivo. A expectativa é que apostas não girem em torno apenas dos resultados finais de cada Grande Prêmio ou da competição anual, mas também há a possibilidade de envolver estatísticas mais específicas da competição.

- Creio que a Fórmula 1 represente 0,4% do total de apostas no mundo, o que é louco para um esporte do tamanho da F1 [...] Estamos trabalhando muito duro para descobrir como lançar um produto de apostas envolvente, que permita às pessoas não apenas olharem para as apostas de resultados, mas também usem os dados do esporte para se envolverem em várias outras opções de apostas - afirmou o executivo de parcerias.

Categoria expande base de fãs

Um levantamento foi feito pela Nielsen Sports mostra que a F1 tem se tornado mais popular no mercado digital e televisivo em grandes países ao redor do mundo e que são considerados potências no mercado da comunicação. Atualmente, a marca soma pouco mais de 826 milhões de fãs em suas redes sociais e bateu o registrou 90 milhões de novos seguidores em comparação a 2023.

O crescimento dessa base de fãs pode ser entendido como um dos fatores que estimule e marca a expandir suas atuações no mercado financeiro para diversificar seu faturamento, principalmente diante de uma audiência considerada engajada.

Nas transmissões, a Fórmula 1 registrou um aumento de 10% no públicos nas diversas emissoras ao redor do mundo. A etapa que teve mais audiência foi o Grande Prêmio de Miami, nos EUA, om uma audiência média de 3,1 milhões de espectadores.

A ESPN, uma das detentoras de direito de transmissão no mercado exterior, afirmou que sete etapas bateram seus recordes de audiência na última temporada. Isso aconteceu nos GPs de Miami, Mônaco, Itália, Catar, Canadá, Reino Unido e Abu Dhabi). Uma outra plataforma que teve recordes de audiência foi o YouTube, que somou mais de 230 milhões de visualizações ao longo da temporada.