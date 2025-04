Red Bull revela pintura para GP do Japão; conheça o significado

Além da Haas, a Red Bull também terá uma pintura especial para o GP do Japão. A equipe revelou, nesta terça-feira (1º), um design branco em homenagem à Honda, celebrando a última corrida da fabricante em casa antes do fim da parceria de sete anos.

A Honda se tornará parceira da Aston Martin na nova era de regulamentos, enquanto a Red Bull passará a produzir seus próprios motores em colaboração com a Ford. Assim, 2025 marcará oficialmente o último ano das duas marcas juntas no Japão.

O significado da homenagem da Red Bull à Honda

Pintura da Red Bull para o GP do Japão, que será realizado no Circuito de Suzuka (Foto: Reprodução/ Red Bull Racing)

Para a cultura japonesa, o branco simboliza pureza, simplicidade e respeito, valores amplamente reconhecidos no automobilismo do país.

Anteriormente, cada nação tinha uma cor oficial para representar seus carros de corrida em competições internacionais, e o Japão adotou o branco e o vermelho como suas cores tradicionais. Esse esquema foi amplamente utilizado por equipes e pilotos japoneses antes da era dos patrocínios comerciais dominar a pintura dos carros.

Nos anos 1960, quando a Honda entrou na Fórmula 1, seus carros eram pintados de branco com detalhes em vermelho, refletindo a bandeira japonesa. O modelo mais icônico foi o Honda RA272, que venceu o GP do México de 1965, garantindo a primeira vitória do Japão na F1. Esse visual se tornou um símbolo da tradição automobilística do país.

Uma parceria vitoriosa

A colaboração entre Honda e Red Bull foi altamente bem-sucedida, rendendo quatro títulos mundiais a Max Verstappen desde 2021 e dois Campeonatos de Construtores para a equipe. Apesar do domínio da Mercedes na era dos motores híbridos, a montadora japonesa conseguiu desenvolver um propulsor competitivo para um dos chassis mais fortes do grid.

Inicialmente, a separação entre Red Bull e Honda estava prevista para o fim de 2021. No entanto, com o anúncio das novas regras para 2026, a Honda decidiu estender a parceria até o final de 2025, embora em uma escala menor. Paralelamente, firmou um novo acordo com a Aston Martin, enquanto a Red Bull focou no desenvolvimento de seus próprios motores com a Red Bull Powertrains.

Grande Prêmio do Japão

Yuki Tsunoda fará sua estreia pela Red Bull em casa, no Circuito de Suzuka. O japonês dividirá os boxes com Max Verstappen no RB21, enquanto Liam Lawson assumirá um assento na Racing Bulls.