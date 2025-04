A Sauber, equipe que tem Gabriel Bortoleto como um dos titulares na Fórmula 1, dá um enorme passo em sua reconstrução e eventual transição para Audi nesta terça-feira (1). O engenheiro inglês Jonathan Wheatley assume oficialmente o cargo de chefe de equipe da esquadra de Hinwil, que se prepara para virar uma equipe de fábrica no próximo ano.

Wheatley iniciou a carreira na Fórmula 1 em 1991, assumindo como um dos mecânicos da Benetton. Por lá, Jonathan esteve envolvido com as conquistas dos primeiros títulos mundiais de Michael Schumacher, em 1994 e 1995.

Mantendo a lealdade pelo time de Enstone, foi promovido ao posto de mecânico chefe em 1998, já em uma era decadente da equipe anglo-italiana, que perdeu os motores Renault. Porém, quando a montadora francesa decidiu comprar a estrutura da equipe e virar um time de fábrica, Jonathan seguiu no posto, inclusive acompanhando os títulos de 2005, com Fernando Alonso levantando a taça entre os pilotos.

Em fevereiro de 2006, deixou a Renault em uma ousada troca pela Red Bull, assumindo o posto de gerente da equipe. Uma das peças vitais da estrutura que se tornou uma das maiores da Fórmula 1, passou a ser também, em 2018, o diretor-esportivo da equipe.

Como um dos supervisores do time de pit-stop da Red Bull, viu a esquadra se tornar uma referência nos boxes da Fórmula 1, quebrando seguidamente o recorde de parada mais rápida da história, algo que só foi batido pela McLaren no GP do Catar de 2023.

A voz polêmica de Abu Dhabi 2021

Um dos momentos mais marcantes e cruciais da passagem de Jonathan pela Red Bull foi no GP de Abu Dhabi de 2021. Na ocasião, ele foi quem iniciou o lobby, pelo rádio, para que o diretor de prova Michael Masi deixasse que apenas os retardatários entre Lewis Hamilton e Max Verstappen descontassem as voltas, criando um controverso duelo na volta final da corrida, vencida pelo neerlandês, que faturou o título mundial.

Em 1 de agosto de 2024, a Red Bull oficializou a saída de Wheatley como diretor-esportivo para assumir o posto de chefe de equipe na Sauber, precisando cumprir apenas um período de licença entre os cargos. Ao total, o time levantou 6 títulos de Construtores e 8 de Pilotos, com Max Verstappen e Sebastian Vettel, na passagem de Jonathan pelo time.

Inicialmente, a expectativa era que Wheatley só assumisse o posto de chefe de equipe durante a pausa do verão europeu, totalizando 1 ano desde a saída da Red Bull. Porém, o período de licença foi encurtado após a Sauber anunciar a saída de Alessandro Alunni Bravi do posto de chefe de equipe. CEO da Sauber, o ex-Ferrari Mattia Binotto assumiu o cargo de forma interina nas primeiras duas corridas, agora, Wheatley será o novo chefe de Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg na Sauber.

Para 2025, o último ano da nomenclatura Sauber antes da entrada oficial da Audi, o time conseguiu tirar o veterano alemão Nico Hülkenberg da Haas e formou uma dupla com o brasileiro Gabriel Bortoleto, atual campeão da Fórmula 2. Após duas corridas, o time ocupa a oitava posição no Mundial de Construtores, com 6 tentos.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, entre os dias 4 e 6 de abril, para o GP do Japão, em Suzuka, que marca a estreia de Wheatley como chefe de equipe da Sauber.