F1: Sauber prepara atualização em carro de Bortoleto para o Japão

Acreditando que o carro pode fazer mais do que demonstrou nas duas primeiras etapas da temporada 2025 da Fórmula 1, a Sauber prepara atualizações para a próxima rodada do campeonato, no Japão. Segundo o portal alemão "Auto Motor und Sport", as alterações serão feitas no sidepod, algo que a equipe já queria ter implementado no início do ano.

O time suíço já fez modificações na asa dianteira e no assoalho, mas sofreu com problemas relacionados a danos no GP da China. Primeiro, Gabriel Bortoleto foi acertado com força por Jack Doohan na corrida sprint; depois, Nico Hülkenberg fez um passeio pela brita na primeira volta da prova principal e coletou danos que precisou carregar até o fim.

Atualmente, o pensamento da Sauber é de que pequenos ajustes, mudanças de acerto e a própria pilotagem podem representar um ganho e tanto em relação às rivais mais próximas. Para isso, a experiência de Hülkenberg será primordial.

— Nico tem sido brilhante até agora — disse James Key, diretor-técnico da Sauber.

— Com sua experiência, ele explica calma e claramente o que o carro está fazendo. Ele sente até os pequenos detalhes e consegue comunicá-los muito bem. Isso nos ajuda demais — ressaltou o engenheiro.

Gabriel Bortoleto no GP da China (Photo by Andy Hone/LAT Images/Stake F1 Team/Kick Sauber)

Sobrou até uma leve cutucada na antiga dupla da equipe, que não ajudava tanto em termos de feedback, segundo Key. Até o ano passado, a garagem da Sauber contava com os serviços do finlandês Valtteri Bottas e do chinês Guanyu Zhou.

— A equipe não tinha um feedback tão bom de um piloto há muito tempo”, admitiu Key. “Conseguimos ter novas impressões e uma direção diferente para o desenvolvimento. Infelizmente, vai levar algum tempo até você ver isso no carro — finalizou.

Programação do GP do Japão; veja onde assistir

➡️ Quinta-feira, 3 de abril

🏎️ Treino livre 1: 23h30 — Bandsports e F1TV

➡️ Sexta-feira, 4 de abril

🏎️ Treino livre 2: 3h — Bandsports e F1TV

🏎️ Treino livre 3: 23h30 — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 5 de abril

🏎️ Classificação: 3h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 6 de abril

🏎️ Corrida: 2h — Band e F1TV

*Horários de Brasília