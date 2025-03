Carlos Sainz, piloto da Williams, em uma dinâmica realizada pelo jornal britânico "Daily Mail”, destacou que Ayrton Senna está acima de Michael Schumacher e Lewis Hamilton. O espanhol foi apresentado a diversos nomes históricos da Fórmula 1 e, ao fim do vídeo, escolheu o tricampeão brasileiro como o maior da história.

Durante a brincadeira, Sainz precisou escolher entre dois pilotos em diferentes confrontos. Em um duelo entre Nico Rosberg e Sebastian Vettel, o espanhol optou pelo tetracampeão. Em seguida, entre Ayrton Senna e Vettel, ele escolheu o brasileiro. A partir desse momento, Sainz manteve sua escolha por Senna até o fimda dinâmica.

'Talento mais especial que já existiu' Sainz sobre Senna

Em 2021, durante a semana do GP da Emília-Romanha, em Ímola, Sainz afirmou que correr no circuito Enzo e Dino Ferrari, palco do acidente fatal de Ayrton Senna em 1994, é sempre um momento de grande emoção para os pilotos da F1.

- Estar de volta ao lugar onde ele perdeu a vida é sempre um pouco imponente, um pouco emocionante para todo piloto de Fórmula 1, pois sabemos que aqui perdemos, provavelmente, o talento mais especial que já existiu na história da Fórmula 1.

Quando esteve na McLaren, equipe pela qual Senna conquistou seus três títulos mundiais, Sainz teve a oportunidade de aprender mais sobre o ídolo por meio de relatos de pessoas que trabalharam com o brasileiro, além de materiais históricos disponíveis na internet.

- Sinceramente, sei tudo que se pode saber, desde documentários, livros, informações do paddock e conversas com pessoas que trabalharam com ele ou que tiveram algum tipo de experiência ao seu lado. Mas, obviamente, do lado pessoal, só conseguimos conhecer o que está disponível em vídeos, entrevistas e documentários. Esse material já faz um trabalho muito bom em mostrar a lenda que ele realmente é.

Carlos Sainz durante o GP da China de 2025 (Foto: AFP)

Quando será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após uma semana de folga, a Fórmula 1 retorna nesta sexta-feira (4) com o Grande Prêmio do Japão. A prova acontece no circuito de Suzuka, na província de Mie, com a corrida marcada para as 2h da madrugada de sábado para domingo (horário de Brasília).