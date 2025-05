Diferença bilionária? Veja valor dos elencos de Flamengo e Central Córdoba

Flamengo e Central Córdoba se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Estadio Único Madre de Ciudades, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O duelo, que opõe o clube mais rico do Brasil contra um dos mais modestos da Argentina, promete ser decisivo para as pretensões rubro-negras no torneio continental.

Surpreendentemente, o Central Córdoba chega à partida na liderança do Grupo C, com sete pontos, enquanto o Flamengo ocupa apenas a terceira colocação, com quatro. Os argentinos, inclusive, já venceram o time carioca no Maracanã, em confronto válido pela segunda rodada.

📊 Diferença bilionária no valor de mercado

Apesar do resultado inesperado no primeiro encontro, a realidade financeira dos dois clubes é bastante desigual. De acordo com o site Transfermarkt, os valores de mercado dos elencos são:

Flamengo – €219 milhões (R$ 1,42 bilhão)

– €219 milhões (R$ 1,42 bilhão) Central Córdoba – €16 milhões (R$ 103,8 milhões)

A diferença é gritante: o elenco do Flamengo vale aproximadamente 13,7 vezes mais que o do adversário argentino.

💼 Elenco estrelado x time operário

A disparidade se explica pela estrutura e pelas estrelas que compõem o time carioca. Jogadores como Arrascaeta, De La Cruz, Pedro e Gerson fazem do Flamengo um dos elencos mais caros do continente. Já o Central Córdoba aposta em jogadores menos badalados e jovens em ascensão, além de recorrer a muitos atletas emprestados.

Ainda assim, a equipe argentina mostra que futebol não se resume a cifras. Com organização tática e eficiência nos contra-ataques, já conseguiu surpreender adversários mais fortes e segue com chances reais de classificação para o mata-mata.

🏆 Quem leva a melhor?

Mesmo com a diferença bilionária entre os elencos, o jogo desta quarta é tratado como uma verdadeira decisão para o Flamengo. Para os argentinos, é a chance de consolidar uma campanha histórica.

No futebol, o peso da camisa fala alto, mas como o primeiro turno mostrou, o dinheiro nem sempre garante a vitória.

