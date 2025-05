O Flamengo finalizou, na manhã desta terça-feira (6), a preparação para a partida contra o Central Córdoba, na Argentina, pela Libertadores. Para o confronto de quarta, às 21h30 (de Brasília), o técnico Filipe Luís não contará com Cebolinha e Gonzalo Plata.

Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp.

Cebolinha, que sentiu um incômodo na panturrilha esquerda contra o Cruzeiro, no final de semana, foi diagnosticado com uma pequena lesão da fáscia muscular na região, a mesma que passou por cirurgia em 2024. Já Plata, com edema ósseo no joelho direito, segue fora. Ele já foi desfalque no último compromisso do Rubro-Negro.

Por outro lado, Varela, que recebeu um pisão no pé direito na partida contra o Cruzeiro, não teve fratura constatada no local. Assim, ele foi liberado para a partida em Santiago del Estero.

Delegação do Flamengo embarca para a Argentina na tarde desta terça

O elenco rubro-negro embarca para a Argentina às 15h, com chegada prevista para as 18h55.

Flamengo encerra preparação para jogo da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja a provável escalação do Flamengo para o jogo pela Libertadores

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique (Michael) e Pedro.

Situação do Flamengo na Libertadores

A equipe do técnico Filipe Luís está, neste momento, fora da zona de classificação para as oitavas de final. O Rubro-Negro é o terceiro colocado do Grupo C, com quatro pontos. A LDU é a segunda colocada, com cinco. O Central Córdoba lidera com sete pontos.

Após a partida fora de casa desta quarta, o Flamengo encerrará a sua campanha na fase de grupos com dois jogos no Maracanã. Os adversários serão LDU e Deportivo Táchira, respectivamente.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real