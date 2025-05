Central Córdoba x Flamengo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo CCO FLA 4ª rodada Grupo C - Libertadores Data e Hora Quarta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília) Local Estadio Único Madre De Ciudades, em Santiago del Estero (ARG) Árbitro Felipe Gonzalez (CHI) Assistentes Jose Retamal (CHI) e Marcia Castillo (CHI) Var Benjamín Saravia (CHI) Onde assistir

O Flamengo visita o Central Córdoba, da Argentina, na noite desta quarta-feira (7), pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida no Estadio Único Madre De Ciudades, em Santiago del Este (ARG), contará com a transmissão da TV Globo e da Paramount+. ➡️ Assine o plano anual do UOL Play com Paramount+, assista ao jogo e ganhe R$ 40 todo mês no Ingresso.com!

O Flamengo é o terceiro colocado do Grupo C, com quatro pontos. A equipe mandante lidera, com sete. Deportivo Táchira e LDU, que se enfrentam também nesta quarta, estão na segunda e na quarta posição, respectivamente.

A equipe de Filipe Luís, que não contará com Plata e Cebolinha, precisa pontuar para buscar a classificação, posteriormente, no Maracanã. Afinal, nas duas últimas rodadas, recebe LDU e Deportivo Táchira.

A equipe argentina, do técnico Omar de Felippe, poupou alguns jogadores no final de semana, na derrota por 3 a 1 para o Banfield. O Central Córdoba venceu duas de suas três partidas na Libertadores. Assim, busca repetir o feito no primeiro jogo entre as equipes, no Maracanã, quando venceu por 2 a 1, para encaminhar a passagem para a próxima fase.

Central Córdoba e Flamengo voltam a se enfrentar pela Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

CENTRAL CÓRDOBA X FLAMENGO

4ª RODADA - FASE DE GRUPOS - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estadio Único Madre De Ciudades, em Santiago del Este (ARG);

📺 Onde assistir: TV Globo e Paramount+ (streaming);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CENTRAL CÓRDOBA (Técnico: Omar de Felippe)

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Lautaro Rivero e Braian Cufré; Jonathan Galván, Quagliata e José Florentín; Matías Parello, Leonardo Heredia e Luis Miguel Angulo.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique (Michael) e Pedro.

