Arrascaeta, do Flamengo, foi eleito o melhor jogador do Brasileirão no mês de abril. O camisa 10 da Gávea, artilheiro da competição com seis gols, recebeu o troféu nesta terça-feira (6) no Ninho do Urubu, centro de treinamento rubro-negro.

Em grande fase pelo time carioca, Arrascaeta tem três assistências no torneio. Assim, o uruguaio esteve ligado, diretamente, a nove dos 16 gols do Flamengo no Brasileirão.

Arrascaeta tem o seu melhor início de temporada no futebol brasileiro

Com oito gols e cinco assistências pelo Flamengo em 2025, Arrascaeta vive o seu melhor início de temporada desde que chegou ao futebol brasileiro (2015 no Cruzeiro).

Arrascaeta comemora gol pelo Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Arrascaeta fica à disposição de Filipe Luís para Central Córdoba x Flamengo

Arrascaeta vai começar no time titular na partida do Flamengo contra o Central Córdoba na noite desta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília) na Argentina.

✅ FICHA TÉCNICA

CENTRAL CÓRDOBA X FLAMENGO

4ª RODADA - FASE DE GRUPOS - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estadio Único Madre De Ciudades, em Santiago del Este (ARG);

📺 Onde assistir: TV Globo e Paramount+ (streaming);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CENTRAL CÓRDOBA (Técnico: Omar de Felippe)

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Lautaro Rivero e Braian Cufré; Jonathan Galván, Quagliata e José Florentín; Matías Parello, Leonardo Heredia e Luis Miguel Angulo.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique (Michael) e Pedro.

