O PSG deu show na final da Champions League. Sob o comando de Luis Enrique, o clube alcançou sua primeira conquista europeia ao massacrar a Inter de Milão com uma goleada de 5 a 0, com gols de Doué (2), Hakimi, Kvaratskhelia e Mayulu.

A atuação assombrou o mundo do futebol pela dominância da equipe diante de uma defesa que se mostrou sólida ao longo de 2024/25. A Inter deu apenas dois chutes ao gol de Donnarumma, que pouco foi exigido no confronto.

A melhor atuação ficou por conta de Desiré Doué. O jovem de 19 anos anotou dois gols e deu assistência para o gol de Hakimi, que abriu os caminhos. Um desempenho de gente grande no maior palco do futebol de clubes europeu.

🔢 É campeão! As atuações do PSG na final da Champions League

🔢 É campeão! As atuações do PSG na final da Champions League

👀 Como foi a partida entre PSG e Inter de Milão?

Na etapa inicial, o PSG dominou a posse de bola e colocou a Inter de Milão contra a parede na final da Champions League. Após chances de Doué e Dembélé defendidas por Sommer, Vitinha acionou Doué na área, e o ponta encontrou Hakimi livre de marcação para escorar de primeira e abrir o placar aos 11 minutos. Em um rápido contra-ataque, Dembélé carregou a bola do campo de defesa ao ataque pelo lado esquerdo, virou o jogo e encontrou Doué, que dominou e soltou uma bomba para ampliar o marcador para o PSG aos 19 minutos. Os italianos responderam em cabeçadas de Acerbi e Thuram após cobranças de escanteios, mas ambas saíram pela linha de fundo.

Na volta do intervalo, o PSG seguiu pressionando a Inter de Milão e desperdiçou boas chances com Kvaratschelia e Dembélé. Simone Inzaghi buscou mudar o comportamento da equipe com mudanças, mas sem efeitos. Aos 17 minutos, Vitinha recebeu um lindo passe de calcanhar de Dembélé, acionou Doué, que finalizou rasteiro para marcar seu segundo gol na partida. Na sequência, Barcola recebeu um cruzamento na área e bateu de primeira por cima da meta de Sommer. E aos 27 minutos, Kvaratschelia foi lançado pelo lado esquerdo do ataque por Dembélé, saiu livre de marcação na área e estufou as redes. Na reta final, Luis Enrique promoveu a entrada de Mayulu, que recebeu um passe por trás da marcação da Inter de Milão e soltou uma bomba que riscou a trave antes de balançar as redes e dar números finais ao duelo.