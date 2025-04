Quanto valerá a classificação do Barcelona à semifinal da Champions?

Depois de seis anos, o Barcelona pode garantir sua vaga nas semifinais da Champions League, nesta terça-feira (15), após golear o Borussia Dortmund por 4 a 0 no jogo de ida. Além do sucesso esportivo, o clube catalão pode garantir uma bolada ao chegar na próxima fase: € 15 milhões (cerca de R$ 70 milhões) aos classificados.

A premiação aos clubes que classificaram para a semifinal aumentou em relação à temporada passada. Em 2023/24, as equipes que garantiram a vaga entre os quatro semifinalistas receberam € 12,5 milhões. A quantia se refere a 55% do total distribuído pela Uefa. O restante é repassado aos clubes somente no fim da competição, pois depende do coeficiente dos últimos anos e de outras variáveis do mercado.

Esse número pode aumentar caso o Barça chegue à decisão da Liga dos Campeões, que não alcança desde a temporada 2014/15, quando bateu a Juventus, por 3 a 1, com o trio MSN. Os clubes que chegarem à final recebem 18 milhões de euros, enquanto o campeão ganha 25 milhões de euros.

💰 Valores de premiação da Champions League 2024/25:

Participação nos playoffs - € 1 milhão (R$ 6,66 milhões)

- € 1 milhão (R$ 6,66 milhões) Oitavas de final - € 11 milhões (R$ 73,2 milhões)

- € 11 milhões (R$ 73,2 milhões) Quartas de final - € 12,5 milhões (R$ 83,2 milhões)

- € 12,5 milhões (R$ 83,2 milhões) Semifinal - € 15 milhões (R$ 99,8 milhões)

- € 15 milhões (R$ 99,8 milhões) Vice-campeão - € 18,5 milhões (R$ 123,1 milhões)

- € 18,5 milhões (R$ 123,1 milhões) Campeão - € 25 milhões (R$ 166,4 milhões)

Borussia Dortmund x Barcelona pelas quartas da Champions

No jogo de ida, o Dortmund sofreu uma dura derrota por 4 a 0 e precisa vencer o Barcelona por quatro gols de vantagem para levar o duelo para a prorrogação. No entanto, o clube catalão está muito próximo de uma vaga na próxima fase e pode perder por até três gols de diferença no jogo de volta para buscar a classificação às semifinais.

Ambas as equipes voltam a se enfrentar pela Champions League na terça-feira (15), às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund.