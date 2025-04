Lendas do Real Madrid x Barcelona tem gol de Marcelo; veja

Aconteceu no último domingo (13) o jogo entre lendas do Real Madrid e Barcelona. Repleto de brasileiros, a partida foi uma verdadeira celebração de um dos maiores clássicos do futebol mundial. Com a bola rolando, Marcelo, um dos, quiçá maior brasileiro a vestir as cores dos Blancos, fez sua parte e marcou um gol.

O El Clásico das lendas aconteceu no Estádio Nemesio Diez, em Toluca, no México. Com lotação máxima, os torcedores presentes puderam ver nomes como Luis Figo, Guti, Iker Casillas, Iniesta, Puyol, Rafa Márquez e Rivaldo.

O jogo terminou empatado por 2 a 2, com gols de Marcelo e Figo para o Real Madrid, e Puyol e Saviola para o Barcelona. Para definir o ganhador, as equipes acordaram em realizar uma disputa de pênaltis, que foi vencida pelo Real por 10 a 9.

Em seu gol, Marcelo fez questão de homenagear outra lenda do Real Madrid: Cristiano Ronaldo. Depois de encobrir o goleiro adversário, o camisa 12 saiu em direção a bandeirinha de escanteio e, ao melhor estilo "Robozão", chamou a torcida para fazer o tradicional "SIU".

Veja o gol e a comemoração de Marcelo 🔥

Além de uma das maiores lendas do Real Madrid, Marcelo é um dos jogadores com mais títulos conquistados com a camisa do clube. Pelos Merengues, o lateral-esquerdo somou incríveis 25 troféus, com destaque para cinco Ligas dos Campeões. Ele fica atrás apenas de Luka Modric (27).

Marcelo também soma outros números históricos pelo Real Madrid, como o total de partidas disputadas. Foram 546, sendo o brasileiro que mais defendeu as cores da equipe. Ao todo, ele é o 13º jogador com mais jogos.

Ídolo do Real Madrid, Marcelo anunciou sua aposentadoria do futebol (Foto: Divulgação / Real Madrid)

Real Madrid e Barcelona disputam títulos em 2025

Como de costume desde a época de Marcelo e companhia, Real Madrid e Barcelona continuam sendo protagonistas no futebol espanhol. A atual temporada é uma prova disso, já que a dupla fará El Clásico na final da Copa do Rei, no próximo dia 26, e disputa ponto a ponto o título de La Liga.

A dupla ainda pode se enfrentar em uma eventual final de Champions League. Fato é que, diferente do Barça, a situação do Real Madrid é delicada. Enquanto os Culés golearam o Borussia Dortmund por 4 a 0 no jogo de ida das quartas, o Real perdeu por 3 a 0 para o Arsenal e terá de contar com a "mística" do Santiago Bernabéu para seguir vivo.