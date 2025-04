A La Liga concluiu oficialmente, nesta segunda-feira, o processo de mudança em audiovisual para as próximas cinco temporadas. Houve uma alteração nos fornecedores, e o Lance! confirmou que a HBS (Host Broadcast Services) foi selecionada gerenciar as principais ligas do futebol da Espanha, enquanto a Mediapro, antiga responsável, não foi escolhida para exercer nenhum papel.

A organização de La Liga dividiu as prioridades de produção de audiovisual em cinco blocos, sendo os dois primeiros referentes às principais ligas espanholas (primeira e segunda divisão do futebol), e os demais com outros serviços, como distribuição das demandas e geração de conteúdo.

A HBS, uma das principais empresas de audiovisual da Europa, irá assumir a produção das operações de mídia da primeira e segunda divisão de LaLiga, bem como dos serviços MCR e centralizados. Ela é reconhecida pelo papel como emissora anfitriã de todas as Copas do Mundo desde 2002, assim como em competições importantes da Uefa, como Champions League, Eurocopa e Copa das Nações Africanas.

A TSA (Telefónica Servicios Audiovisuales) também foi selecionada e ficará responsável pelo bloco 4, que é voltado para a contribuição e distribuição. A empresa é uma das líderes na produção e serviços técnicos audiovisuais na Espanha, com ampla experiência em grandes eventos esportivos como a Champions League, a Copa do Rei e os Jogos Olímpicos, quando se destacou na gestão de infraestrutura para emissoras e operadores em nível nacional e internacional.

O bloco 5, que se refere à criação de conteúdo, foi o único que não foi atribuído a nenhuma empresa. Desta forma, os serviços serão integrados a outros projetos de conteúdo que La Liga ainda deverá contratar, mas que não estavam incluídos neste processo específico de licitação.

De acordo com os executivos dos diversos departamentos envolvidos no processo de seleção, os objetivos da reformulação são "inovação e a melhoria contínua na produção audiovisual – elemento fundamental para oferecer o melhor produto possível aos torcedores, emissoras e parceiros em todo o mundo".

Entenda como o processo de seleção

O Órgão de Controle de Gestão dos Direitos Audiovisuais da LALIGA ratificou a decisão tomada pelos executivos dos diversos departamentos envolvidos no processo de seleção das empresas que irão gerir a

produção audiovisual de La Liga EA Spors, La Liga Hypermotion e demais conteúdos relacionados às competições.

Mediapro deixou de ser um dos fornecedores de La Liga na mudança do audiovisual (Foto: Reprodução/Mediapro)

O processo, iniciado em setembro de 2024, contou com a participação da Abacanto, empresa especializada em consultoria tecnológica audiovisual, responsável pela avaliação técnica de todas as candidaturas recebidas. Foram criados cinco blocos para as escolhas, que foram divididos da seguinte forma:

Bloco 1 : Operação de mídia de La Liga EA Sports

: Operação de mídia de La Liga EA Sports Bloco 2 : Operação de mídia de La Liga Hypermotion

: Operação de mídia de La Liga Hypermotion Bloco 3 : MCR e Serviços Centralizados

: MCR e Serviços Centralizados Bloco 4 : Contribuição e Distribuição

: Contribuição e Distribuição Bloco 5: Geração de Conteúdo

Como apurou o Lance!, houve uma avaliação que buscou analisar todos os aspectos técnicos, operacionais e econômicos apresentados para, então, decidir quais seriam os responsáveis pelos blocos listados. Foram selecionados os projetos cujas as empresas que obtiveram as maiores pontuações nas avaliações técnicas e financeiras, conforme os critérios estabelecidos no edital.

- A decisão foi baseada em uma análise comparativa rigorosa de todas as propostas submetidas, com o

objetivo de selecionar a opção mais adequada para cada bloco e garantir que a distribuição esteja alinhada aos objetivos e necessidades estratégicas de La Liga - escreveu o comunicado oficial.