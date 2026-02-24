O Corinthians acertou a renovação de contrato com a Esportes da Sorte, patrocinadora máster do clube. Com o novo acordo, a marca seguirá estampada na parte principal do uniforme do Timão até o fim de 2029.

O contrato reposiciona a parceria em uma nova faixa de investimento, estimada em R$ 150 milhões por ano, além de mais R$ 10 milhões em ativações de marketing e outros mecanismos de performance previstos em cláusulas contratuais, que podem elevar o montante para mais de R$ 200 milhões, conforme metas estabelecidas.

O Lance! apurou, no entanto, que para o ano de 2026 os valores serão diferentes. O Corinthians receberá, de forma fixa, R$ 160 milhões, quantia que será diluída em 10 parcelas ao longo da temporada.

A parceria comercial entre as partes prevê que o Corinthians estampe o nome da marca em seus uniformes de jogo e treino, além de promover experiências com ativações digitais e físicas.

— Renovar com o Corinthians até 2029 reafirma nossa confiança em uma instituição que representa, como poucas, a pluralidade do brasileiro e a paixão pelo futebol. É uma parceria estratégica para o Esportes da Sorte, que fortalece nossa conexão com a torcida e amplia as possibilidades de construção de marca por meio de experiências, inovação e entregas mais completas. Seguimos juntos com responsabilidade e visão de longo prazo — afirmou Darwin Filho, CEO do grupo Esportes Gaming Brasil, que detém a "Esportes da Sorte".

Corinthians venceu o São Bernardo fora de casa (Foto: Jefferson José/RP Fotopress/Gazeta Press)

A empresa teve papel relevante para o Corinthians em aspectos esportivos, como as contratações de Memphis Depay e Hugo Souza. No futebol feminino, a parceria resultou em ações de valorização das atletas e da comissão técnica, além de iniciativas voltadas ao engajamento da torcida.

— Esta renovação reflete o modelo de parceria que buscamos desenvolver, com visão de longo prazo, entregas consistentes e geração de valor para ambos os lados. Ao longo do último ciclo, a parceria contribuiu para um ano de bom desempenho esportivo do clube, com conquistas expressivas no futebol masculino e feminino. Neste novo ciclo, a parceria se consolida definitivamente como um case de sucesso de patrocínio master no futebol brasileiro — disse Marcela Campos, vice-presidente do grupo.

