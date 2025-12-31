Pai de Gerson abre o jogo sobre possível acerto com o Cruzeiro: 'Copa do Mundo'

O meia Gerson, que fez história com a camisa 8 do Flamengo, segue despertando o interesse de gigantes do futebol brasileiro nesta janela de transferências. Nesta quarta-feira (31), Marcão, pai e empresário do jogador, concedeu uma entrevista à Rádio Itatiaia e comentou sobre um possível acerto com o Cruzeiro.

Contratado pelo Zenit, após a disputa do Mundial de Clubes, Gerson não se adaptou ao futebol russo e vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. Segundo Marcão, as negociações entre o Cabuloso e o jogador estão caminhando bem. No entanto, antes de finalizar, o empresário revelou que gostaria de ver o filho mais próximo à Seleção Brasileira e comentou sobre o "Projeto Copa Mundo".

– A gente está indo bem (nas negociações). É focar na Copa do Mundo, mas o projeto Cruzeiro é muito positivo para o Gerson. Ele é um jogador pretendido por muitos clubes brasileiros. Quando chega de férias, claro, todo mundo quer - disse, antes de completar.

– Eu bati um papo com o Pedrinho. Gostei do papo com ele. Ele é um cara muito sincero, mineiro… Falei que temos o projeto Copa do Mundo. Esse projeto é muito importante. Ficaria muito feliz de ver meu filho na Copa. E ficar perto da Seleção, perto de todo mundo, fica mais fácil. Estou muito otimista com esse projeto - finalizou Marcão.

Pedrinho admite interesse do Cruzeiro em Gerson

Na última semana, o dono da SAF celeste, Pedro Lourenço, abriu o jogo sobre as tratativas com o meia. O empresário ressaltou que Gerson desperta interesse não só do Cabuloso, mas de todas as equipes do Brasil. Durante lançamento de loja da rede Supermercados BH, ele comentou que os valores altos têm travado as tratativas.

– Hoje, o pessoal tem uma facilidade de falar das coisas que, às vezes, você pensa uma coisa e já divulgam. O que se faz é só atrapalhar as negociações, esses vazamentos de informação. Vazou o negócio do Gerson. Realmente, é um grande jogador e interessa. O Gerson interessa a qualquer time do Brasil. O Cruzeiro não é diferente – disse em entrevista à Samuca TV.

– Agora, interessar e contratar o Gerson é uma diferença muito grande. É um jogador caro, foi (para a Rússia) muito alto. Agora, vontade de ter, esse eu vou te falar que nós temos vontade de ter grandes jogadores. Ele nós temos vontade de ter, é um grande jogador – complementou Pedrinho.

