Chegada de Gerson no Cruzeiro rende cifra milionária ao Fluminense

A transferência de Gerson para o Cruzeiro, após passagem pelo Zenit, também terá impacto direto nos cofres do Fluminense. Como clube formador do volante, o Tricolor tem direito a uma fatia da negociação por meio do mecanismo de solidariedade da FIFA.

De acordo com as regras internacionais, equipes responsáveis pela formação de um atleta entre os 12 e os 23 anos recebem um percentual de transferências internacionais ao longo da carreira do jogador. No caso de Gerson, o Fluminense mantém direito a 2,7% do valor fixo de cada venda fora do país, percentual calculado a partir do tempo em que o meio-campista atuou pelo clube ainda nas categorias de base.

A negociação entre Cruzeiro e Zenit foi fechada por 27 milhões de euros, além de 3 milhões de euros em bônus, o que faz com que o valor destinado ao Fluminense supere R$ 4,5 milhões, considerando apenas a quantia fixa da transação e a cotação atual.

Revelado em Xerém, Gerson chegou ao Fluminense ainda criança, aos sete anos, e deixou o clube aos 18 para atuar na Roma. Desde então, cada movimentação internacional do jogador garante retorno financeiro ao Tricolor — algo que já aconteceu em outras ocasiões. Em 2023, por exemplo, quando o volante foi negociado pelo Flamengo, o clube carioca também recebeu uma quantia via mecanismo de solidariedade.

Gerson nos tempos de Fluminense