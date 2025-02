Cristiano Ronaldo transmite primeira competição em seu canal do YouTube

Cristiano Ronaldo fechou um acordo para realizar a primeira transmissão ao vivo de um evento esportivo em seu canal de YouTube. O Padel Premier Finals, uma das principais competições profissionais de padel do mundo, está sendo realizada em Riade, na Arábia Saudita, e tem seus jogos das semifinais e finais transmitidos no UR Cristiano Ronaldo, página do jogador que tem mais de 73 milhões de inscritos.

O acordo assinado pelo atleta complementa outras parcerias de transmissão fechadas pela liga de padel, que exibe o evento para mais de 130 países. Mas, ao contrário das outras empresas detentoras de imagem, o canal de Cristiano Ronaldo não pagou ou foi pago para transmitir as partidas, foi assinada apenas uma parceria de exibição.

Cristiano Ronaldo é um entusiasta do padel e é dono d eum complexo de treinamento em Portugal. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O principal investimento na liga Premier Padel vem do governo do Catar, através do fundo de investimento vinculado ao governo do país, o QSI, e que é presidido por Nasser Al-Khelaifi, mesmo empresário que comanda o Paris Saint-Germain. O português tem boa relação com o executivo e com o QSI, o que viabilizou a parceria.

Outras marcas responsáveis pela transmissão da liga de padel são Red Bull TV, beIN Sports, Canal+ e ESPN. Cristiano é o único canal que pertence a uma pessoa física e não é um grupo de mídia que compra os direitos de exibição.

Cristiano também tem relação próxima com o epsorte me sua vida pessoal. Em Portugal, o jogador é dono de um complexo de treinamento de padel, além de ser um entusiasta do esporte, que é comum na Europa e Oriente Médio.

Cristiano Ronaldo no YouTube

O canal de Cristiano no YouTube é considerado um fenômeno dentro da plataforma pelo seu crescimento chamativo desde a sua criação. O craque português criou página em agosto do ano passado e apresenta números relevantes de audiência em menos de um ano de publicação de conteúdos.

Na página, CR7 já publicou entrevistas com ex-companheiros de time, como Rio Ferdinand, da época de Manchester United, desafios com celebridades da internet e até quadros com sua esposa, a modelo Georgina Rodríguez.

O canal do português tem uma série de vídeos virais e com milhões de visualização. O primeiro vídeo publicado no canal, que mostra o encontro do jogador com sua versão de estátua de cera, soma mais de 45 milhões de plays. O encontro com Mr. Beast, dono do maior canal de YouTube, ultrapassa a marca dos 55 milhões de visualizações.