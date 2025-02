O Al-Nassr venceu o Al-Fayha por 3 a 0 na sexta-feira (7), no Al-Awwla Park Stadium, em Riad, na Arábia Saudita, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Saudita. Os gols da partida foram marcados pela dupla de ataque da equipe mandante: Jhon Durán, duas vezes, e Cristiano Ronaldo.

Al-Nassr 3x0 Al-Fayha

Cristiano Ronaldo fechou o placar da partida em 3 a 0 para o Al-Nassr. Em contra-ataque pelo lado direito, Nawaf Boushal encontrou o português na entrada da área. Após pique intenso de velocidade, o camisa 7 empurrou para o fundo do gol com o bico da chuteira.

Com o resultado, o Al-Nassr é o terceiro colocado na tabela do Campeonato Saudita, com 41 pontos, oito atrás do líder Al-Ittihad. Cristiano Ronaldo, por sua vez, é o artilheiro da competição, com 15 bolas na rede. Aos 40 anos, o português alcançou o gol número 924, em 1265 partidas como profissional na carreira.

Números de Cristiano Ronaldo ⚽🔢

Cristiano Ronaldo chegou no Al-Nassr em janeiro de 2023 e tem 88 gols pelo clube — 24 deles foram na temporada atual, em 26 partidas, além de quatro assistências. No mesmo período, o astro marcou 17 vezes pela seleção portuguesa, somando todas as competições.

Com esses números, Cristiano Ronaldo é o jogador com mais gols no mundo por clube e seleção desde sua estreia pelo Al-Nassr, no dia 19 de janeiro de 2023. Confira o ranking dos maiores artilheiros no período ⬇️

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr e Portugal): 105 gols em 117 partidas Erling Haaland (Manchester City e Noruega): 104 gols em 122 partidas Harry Kane (Bayern de Munique e Inglaterra): 103 gols em 117 partidas Viktor Gyökeres (Sporting e Suécia): 99 gols em 120 partidas Kylian Mbappé (Real Madrid e França): 99 gols em 122 partidas

