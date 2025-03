Corinthians é a 2ª marca que mais gera valor por fã no mundo; veja lista

O Corinthians é o clube brasileiro que mais gera valor de marca nas redes sociais ao redor do mundo. O alvinegro ocupa a 2ª posição no levantamento feito pela plataforma Horizm, focada na análise de métricas e alcance de marcas esportivas através das plataformas digitais. A estatística considera as cifras geradas a cada fã.

A lista inclui gigantes do futebol mundial, como Real Madrid, Barcelona, Manchester City e até equipes de outros esportes, como os Los Angeles Lakers, da NBA, e a escuderia Mercedes, da Fórmula 1. No total, o ranking inclui 25 marcas e ainda conta com o Flamengo como mais um representante brasileiro no grupo. O rubro-negro é o 6º nesse quesito.

De acordo com a Horizm, o Corinthians gerou 1,24 euros por torcedor a partir de suas ações de engajamento e exposição de marca nas redes sociais em 2024. O Timão fica atrás apenas do Galatasaray, que rendeu no ano passado 1,35 euros.

Torcida do Corinthians é a segunda que mais gera valor de marca para equipes esportivas ao redor do mundo. (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Os dois times também estão presentes no ranking geral, onde é levado em consideração o número total gerado pela marca no mundo do esporte. Nesse recorte, o alvinegro levantou pouco mais de 48 milhões de euros em 2024. O Galatasaray também tem um forte engajamento nas redes e geraram pouco mais de 68 milhões de euros a partir da sua marca, o que deixa os turcos na 8ª posição.

Corinthians e Flamengo conseguem fiar à frente de marcas potentes entre os grandes clubes do mundo. No raking da Horizm, o Real Madrid é a 14ª marca que mais rendeu valor por torcedor. Segundo o levantamento, são 44 centavos de euro gerados. Outros clubes ainda completam a lista, como Barcelona, Juventus, Bayern de Munique e PSG, todos eles atrás da dupla brasileira.

O único time fora do futebol europeu que está apotado na lista é o Al Nassr, equipe defendida por Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. Além da Mercedes, franquias da NBA e times de críquete da índia, como o Chennai Super Kings e o Mumbai Indians, então dentro do top 25 destacado pela pesquisa.

Ao analisar o ranking geral de maiores valores gerados, o Real Madrid lidera com 183 milhões de euros, seguido do rival Barcelona com 137 mi de euros. O inglês Liverpool fecha o top três com 132 mi de euros a partir da exposição da sua marca. Por fim, o quarto e último time que ultrapassou a marca dos seis dígitos foi o Mnachetser United, que levantou 101 mi de euros aproximadamente.

Como funciona a pesquisa de valor de marca

Segundo a Horizm, a pesquisa segue quatro principais critérios que ajudam a medir a força do engajamento digital dos times ao redor do mundo e que transformam sua audiência em uma quantia monetizável através das redes sociais.

A capacidade de conversão dessa audiência em valor digital mensurável e o cálculo desta divisão de montante por torcedor, a empresa analisa a influência de atletas e personalidades digitais, quantificando seu impacto de sua marca no mundo esportivo.

O quarto e último critério usado na pesquisa é o papel dessas marcas nos patrocínios esportivos e quais foram as que mais se destacaram no mercado nestes acordos comerciais.