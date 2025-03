Neymar aparece utilizando método de Cristiano Ronaldo; português responde

Em alta desde o retorno ao Santos, Neymar publicou story nesta segunda-feira (3) utilizando um método de Cristiano Ronaldo. Na foto, o camisa 10 está com uma bota de recuperação da marca avanutri. A empresa tem parceria com o craque português.

O post de Neymar nos stories do Instagram foi parar na página oficial da marca. Cristiano não perdeu tempo e comentou logo a publicação, pedindo para o craque brasileiro marcar a empresa no story.

Antes da foto do processo de recuperação, Neymar estava ajudando o Santos a avançar no Paulistão. O craque marcou um dos gols na vitória do Peixe sobre o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro. O prÊmio de melhor da partida foi junto com o camisa 10 para casa.

O capitão do Peixe deixou o gramado aos 30 minutos do segundo tempo. O jogador sentiu a coxa e foi substituído por Gabriel Veron, que estreou com a camisa do Alvinegro.

Em entrevista coletiva, Pedro Caixinha afirmou que a situação do atleta não preocupa e que ele será avaliado no treino da próxima quarta-feira (05).

Sobre a Avanutri, empresa que Neymar utilizou a bota

"A Avanutri é uma Indústria Nacional de Engenharia Clínica e Esportiva, fundada em 2004 para desenvolver soluções tecnológicas na área de avaliação física, Recovery e High Performance, e tem como objetivo ser uma incubadora de tecnologias inteligentes. Além de suas conquistas no desenvolvimento tecnológico, a Avanutri orgulha-se de seu papel como patrocinadora de alguns dos maiores clubes do país, incluindo Flamengo, Corinthians, São Paulo, Grêmio e Cruzeiro, fortalecendo assim sua presença e impacto no esporte brasileiro."