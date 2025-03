Cristiano Ronaldo ou Messi: quem ganhou mais dinheiro na carreira?

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi não são apenas ícones do futebol mundial, mas também figuras de destaque no mundo dos negócios. Ao longo de suas carreiras, ambos acumularam fortunas impressionantes, fruto de salários, patrocínios e investimentos. Mas, afinal, quem lidera quando o assunto é ganhos financeiros?​



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Ganhos ao longo da carreira 📈

De acordo com a lista do Sportico de 2023, Cristiano Ronaldo lidera o ranking dos jogadores de futebol que acumularam mais dinheiro na carreira: US$ 1,58 bilhão (R$ 9,1 bilhões). Lionel Messi ocupa a segunda posição, com ganhos totais de US$ 1,48 bilhão (R$ 8,5 bilhões).



Com os ganhos desde então, a tendência é que ambos tenham ultrapassado a marca de R$ 10 bilhões em faturamento com salários, acordos de patrocínio e outros investimentos.

➡️ Premiação da Copa do Brasil: quanto vale a classificação à terceira fase?

Principais acordos comerciais 🤝

Além dos salários robustos, ambos os jogadores ampliaram suas fortunas através de contratos de patrocínio e investimentos:

Cristiano Ronaldo : Possui contratos com marcas como Nike, Herbalife e Clear. Sua presença nas redes sociais também é uma fonte significativa de renda, sendo um dos atletas mais seguidos globalmente.​

: Possui contratos com marcas como Nike, Herbalife e Clear. Sua presença nas redes sociais também é uma fonte significativa de renda, sendo um dos atletas mais seguidos globalmente.​ Lionel Messi: Tem parcerias com Adidas, Pepsi e Budweiser. Sua transferência para o Inter Miami também abriu novas oportunidades comerciais nos Estados Unidos.​