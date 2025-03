Messi não viaja para jogo da MLS e gera ‘revolta’ de rivais; entenda

O argentino Lionel Messi não viajou com a delegação do Inter Miami para o Texas, no jogo contra o Houston Dynamos, neste domingo (2), pela segunda rodada da MLS. A ausência do camisa 10 gerou revolta da torcida adversária, visto que muitos torcedores compraram ingressos apenas para ver o jogador em ação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No comunicado, o Dynamo indicou que acreditava que Messi estaria apto a jogar a partida da MLS. Para compensar a ausência do jogador, o clube do Texas prometeu conceder entradas grátis em outra partida a todos os presentes.

continua após a publicidade

O técnico do Miami, Javier Mascherano, decidiu poupar sua principal estrela devido ao calendário apertado deste início de temporada. Segundo a "ESPN", Messi não está lesionado e deve entrar em campo contra o Cavalier SC, da Jamaica, pelo jogo de ida das oitavas de final da Concachampions.

Messi foi substituído no segundo tempo da segunda partida do Miami contra o Kansas City, mas Mascherano disse aos repórteres na sexta-feira que ele estava saudável e treinaria normalmente naquele dia junto com o resto do time.

continua após a publicidade

Confira a nota do Houston Dynamo:

O Hoston Dynamo está muito animado de receber o Inter Miami no Shell Energy Stadium neste domingo. Foi reportado, porém, que Lionel Messi não viajou para Houston. Infelizmente, não temos como controlar quem vai entrar em campo pelo nosso oponente.

Estamos ansiosos para receber todos os nossos torcedores em uma partida que terá uma atmosfera incrível e que será uma celebração do futebol na cidade de Houston. Para demonstrar nosso apreço, os torcedores que forem ao jogo de domingo ganharão um ingresso grátis para outra partida do Dynamo nesta temporada. Mais detalhes serão dados na semana que vem

➡️ Ancelotti perde a paciência em coletiva após derrota do Real Madrid: ‘Vamos perder a liga’