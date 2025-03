Mesmo sem entrar em campo, Lionel Messi segue dando trabalho para os times da MLS. O episódio mais recente aconteceu no domingo (2), quando o argentino sequer entrou em campo para a partida contra o Houston Dynamo e, justamente por isso, causou prejuízo aos cofres da equipe texana.

Vem sendo natural que times da MLS aumentem o preço de seus ingressos para partidas contra Lionel Messi. A decisão se dá pela alta demanda, já que muitos torcedores vão ao estádio só para ver o 'ET'. Fato é que o argentino não entrou em campo contra o Dynamo. Em virtude disso, o valor ficou fora da curva e a equipe terá prejuízo ao distribuir um ingresso grátis para todos os que tiveram presentes.

- Infelizmente, não temos controle sobre quem joga pelo nosso adversário. Para demonstrar o nosso apreço, os torcedores que assistirem ao jogo de amanhã à noite podem reivindicar um bilhete gratuito para um futuro jogo do Dynamo na temporada. Detalhes adicionais serão fornecidos no início da próxima semana - escreveu o Houston.

A decisão serve como um 'pedido de desculpas' pelas taxas exorbitantes. Neste sentido, todos os que estiveram no estádio no último domingo ganharão um voucher para qualquer outra partida da temporada. Em campo, o Houston Dynamo também sofreu prejuízo ao perder de 4 a 1 para o Inter Miami.

Inter Miami venceu o Houston Dynamo pela MLS sem a presença de Lionel Messi

Além do baque financeiro, a ausência de Messi já havia causado turbulência nos bastidores do Houston Dynamo, que emitiu nota lamentando aos seus torcedores que não poderiam assistir o argentino em campo. A decisão partiu do técnico Mascherano, que visa não forçar fisicamente o camisa 10 no início da temporada.

Quando Lionel Messi volta aos gramados pela MLS?

Depois de ser poupado contra o Houston Dynamo, é esperado que Messi retorne aos gramados pelo Inter Miami na próxima quinta-feira (6), quando a equipe volta a disputar a Concachampions, em casa, contra o Cavalier SC. O duelo será válido pela ida das oitavas de final da competição e acontece em Miami, na Flórida.