A semana é marcada pelos confrontos da segunda fase da Copa do Brasil 2025. Além da chance de avançar na competição, os clubes também disputam uma premiação milionária, que pode fazer toda a diferença no planejamento financeiro da temporada.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

A classificação para a terceira fase do torneio garante um valor significativo em dinheiro, sendo ainda mais impactante para os times de menor investimento.

📊 Premiação da Copa do Brasil 2025

A Copa do Brasil distribui valores progressivos ao longo das fases. Nas duas primeiras etapas, os valores variam de acordo com a divisão nacional do clube. A partir da terceira fase, as cotas passam a ser iguais para todos os classificados. Veja os números:

continua após a publicidade

🔹 1ª fase:

Grupo I (Série A): R$ 1.543.500

Grupo II (Série B): R$ 1.378.125

Grupo III (demais clubes): R$ 830.000

🔹 2ª fase:

Grupo I (Série A): R$ 1.874.250

Grupo II (Série B): R$ 1.543.500

Grupo III (demais clubes): R$ 1.000.000

🔹 3ª fase (cota única): R$ 2.315.250

A partir das oitavas de final, os valores aumentam consideravelmente:

Oitavas de final: R$ 3.638.250

R$ 3.638.250 Quartas de final: R$ 4.740.750

R$ 4.740.750 Semifinal: R$ 9.922.500

R$ 9.922.500 Final (vice-campeão): R$ 33.075.000

R$ 33.075.000 Final (campeão): R$ 77.175.000

🏆 Importância da premiação para os clubes menores

Para clubes de menor investimento, a premiação da Copa do Brasil pode representar um alívio financeiro, possibilitando pagamento de salários, reforços no elenco e melhorias estruturais. Com uma única classificação, times de divisões inferiores conseguem arrecadar valores superiores a um ano inteiro de cota na Série D ou até na Série C do Brasileirão.

A disputa pela vaga na terceira fase se torna ainda mais relevante, pois é a partir desta etapa que entram os times que disputam a Libertadores, aumentando ainda mais o nível da competição. Quem seguirá na briga pelo prêmio milionário?

continua após a publicidade