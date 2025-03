Com ou sem Messi? Argentina divulga pré-convocados para jogo contra o Brasil

O técnico Lionel Scaloni divulgou nesta segunda-feira a lista de pré-convocados da Argentina para os compromissos contra Uruguai e Brasil nas Eliminatórias da Copa. Entre os 33 nomes relacionados, está de Lionel Messi e também de Echeverri e Paolo Dybala.

Além da dupla do Manchester City e da Roma, Scaloni também inscreveu outras novidades, como Juan Foyth, do Villarreal, Facundo Medina, do Racing, Francisco Ortega, do Olympiacos, Máximo Perrone, do Como, Benjamín Domínguez e Santiago Castro, ambos do Bologna, e Ángel Correa, do Atlético de Madrid.

Domínguez, Castro, Ortega e Perrone nunca jogaram pela equipe principal. Já Foyth, Angel Correa e Dybala retornam à lista após serem ausências nas últimas convocações. Eles fizeram parte da conquista da Copa do Mundo de 2022.

Veja os pré-convocados da Argentina

GOLEIROS: Emiliano Martinez (Aston Villa, Inglaterra), Geronimo Rulli (Olympique de Marselha, França) e Walter Benitez (PSV Eindhoven, Holanda).

DEFENSORES: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), German Pezzella (River Plate), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille), Juan Foyth (Villarreal), Nicolas Otamendi (Benfica, Portugal), Facundo Medina (Lens, França), Nicolas Tagliafico (Lyon, França) e Francisco Ortega (Olympiakos).

MEIO-CAMPISTAS: Leandro Paredes (Roma), Enzo Fernandez (Chelsea), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemanha), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Giovani Lo Celso (Real Betis, Espanha), Maximo Perrone (Como), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Benjamin Dominguez (Bologna) e Thiago Almada (Lyon).

ATACANTES: Alejandro Garnacho (Manchester United, Inglaterra), Nicolas Gonzalez (Juventus, Itália), Lionel Messi (Inter de Miami), Nicolas Paz (Como), Claudio Echeverri (Manchester City, Inglaterra), Paulo Dybala (Roma), Julian Alvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martinez (Inter de Milão, Itália), Santiago Castro (Bologna) e Angel Correa (Atlético de Madrid).

Argentina divulga pré-convocados para jogo contra o Brasil (Foto: Reprodução)

Compromissos da Argentina nas Eliminatórias

A Argentina enfrenta o Uruguai na sexta-feira, 21 de março, em Montevidéu, pela 13ª rodada das Eliminatórias, antes de receber o Brasil no estádio Monumental na terça-feira, 25 de março. A seleção campeã do mundo lidera a competição com 25 pontos, seguida por Uruguai, com 20, Equador e Colômbia, com 19, e Brasil, com 18.