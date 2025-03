Criadores do PodPah detalham novo produto da marca e fazem planos de expansão

A trajetória dos influenciadores e apresentadores Igão e Mítico à frente do PodPah, programa audiovisual no formato de entrevistas no YouTube, vai muito além da construção da fama por conta de programas marcantes na internet brasileira. A consolidação e expansão da marca dos comunicadores atingiu um patamar poucas vezes visto em canais de criação de conteúdo no país. O case de sucesso transformou o programa em um hub de comunicação com diversas submarcas e, em março de 2025, um dos maiores produtos da empresa foi lançado, refletindo o potencial de crescimento da dupla.

O PodPah anunciou junto à Furia a criação da MadHouse TV, novo streaming focado na exibição e criação de conteúdos voltados para os e-esportes, e que terá como conteúdo de estreia a transmissão da Kings League Brasil. O torneio de fut 7 tem a Furia FC, time que pertence à empresa que já atua em diversas modalidades dos e-games há quase uma década. A entrada da marca no torneio de futebol é mais uma expansão da organização no mercado digital.

Para tornar a estreia da MadHouse TV ainda mais impactante, a Furia FC tem como presidentes Neymar Jr. e Cris Guedes, que é amigo de infância do atleta do Santos e um dos fundadores da Furia. Com a entrada de Igão e Mítico com a marca do PodPah, o streaming ganha força e difrentes vertentes do esporte e entretenimento digital.

Mítico, Cris Guedes e Igão posam para divulgação da parceria entre Furia e PodPah. (Foto: Divulgação/PodPah/Furia)

Em conversa com o Lance!, a dupla do podcast detalhou o novo produto da empresa e afirmou que o objetivo é crescer dentro do mercado dos e-esportes aliado com a Furia, marca consolidada e que tem times de jogos como Counter-Strike (CS) e Valorant disputando competições mundiais.

- A gente criou mais uma empresa, que é a Madhouse TV. É um canal de transmissões de e-esportes, como a Kings League. Estamos fazendo tudo a quatro mãos, junto com a Furia, e vamos exibir vários campeonatos, como o CS. Entramos nesse mercado de cabeça - destaca Igão.

Mítico ressalta que há algum tempo o PodPah deixou de ser um programa do YouTube e se tornou um hub de conteúdo digital que cria em diversas vertentes dentro da plataforma e agora já atua fora do site. Para além da criação de empresas como MadHouse TV, o podcast já expandiu seus negócios para ter produtos licenciados ou collabs com marca no mercado de vestuários.

- O PodPah virou um hub de conteúdo. Não é só mais um podcast, já faz tempo que a gente vem fazendo outros conteúdos. E a gente achou que esse tipo de conteúdo seria interessante, criar um novo canal, uma nova parada... um entretenimento do nosso jeito de fazer - completou.

Números de gente grande

A parceria entre PodPah e Furia une duas marcas que somam números expressivos no mercado da comunicação. O canal no YouTube tem mais de 9 milhões de inscritos e tem alguns subprodutos dentro da plataforma, como o Rango Brabo, com o influencer e apresentador Diogo Defante, e o PodPah visita, apresentado pelo surfista Pedro Scooby, além do Quebrada FC, Querido Diário e o Batalha de Aldeia. Nas redes sociais, a marca soma mais de 27 milhões de seduidores.

Fundada em 2017 por André Akkari, Cris Guedes e Jaime Pádua, a Furia se consolidou como uma das maiores marcas do e-esportes do mundo, ocupando o 9º lugar global entre as maiores organizações e liderando na América Latina.

Neymar esteve presente na estreia da Kings League Brasil e acompanhou seu time, a Fúria FC. (Foto: Kings League Brasil/Divulgação)

Além da sede oficial no Brasil, e empresa tem atuação nos Estados Unidos, Malta e China. O diretor de marketing da Furia, Pedro Lopes, destaca que a parceria com a marca do podcast é para potenciaizar ainda mais a atuação da organização e vê com bons olhos os laços criados para a disputa e transmissão da Kings League, principalmente por contar com a participação de Neymar.

- Furia e PodPah são hoje duas das marcas mais potentes da internet e do cenário sociocultural do Brasil, então o que a gente celebra hoje é uma joint-venture extremamente promissora e que nos enche de orgulho. Quando a Furia entra em um projeto novo, o objetivo é maximizar a marca e expandir a nossa comunidade. Desde o começo da Kings League, a comunidade abraçou a ideia e os números de audiência mostram isso. Na Kings League Brasil, iniciamos o projeto com o Neymar Jr como presidente e, agora com o Podpah como parceiro, temos convicção de que faremos uma das maiores parcerias da história - destaca o executivo.