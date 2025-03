Neymar apareceu de surpresa em partida da Kings League neste sábado (29). O jogador do Santos foi acompanhar a partida entre Furia, equipe que o craque preside, e Dendele. Neymar chegou à arena e foi para a cabine da equipe, com Cris Guedes, segundo presidente do time, com os apresentadores do PodPah, que transmitem o evento, e o streamer Brino.

Ao chegar no jogo da Kings League, Neymar fez o último grito antes da partida do Furia. A chegada foi mostrada nas redes sociais do time presidido por Neymar. O Fúria entrou em campo por volta das 18h40 de Brasília.

Neymar acompanha partida da Kings League neste sábado (29) (Foto: Reprodução/PodPah)

O que é a Kings League

A Kings League é uma competição de 12 times, que se enfrentam entre si. Os oito melhores times avançam e disputam os playoffs, até dois times chegarem à grande final. Cada equipe tem como principal jogador um ex-atleta famoso ou um influenciador, geralmente do cenário de esports ou futebol.

Partida da rodada 1 da Kings League (Foto: Vinicius Barbosa Harfush/LANCE!)

Desde sua criação, a Kings League respondeu à demanda por um formato de futebol mais curto e emocionante. A competição conquistou rapidamente o apoio de influenciadores e fãs, misturando esporte e entretenimento de forma única.

Rodada 1 - 29 de março

Nyvelados FC x Desimpedidos Dendele x Furia Capim x Funkbol Loud x Fluxo G3X x Real Elite

Onde assistir

Todos os jogos da Kings League Brasil terão transmissão ao vivo na plataforma Twitch. No entanto, em parceria com a FURIA, equipe de Neymar e Cris Guedes, o Podpah criou a MadHouse TV, um novo canal de transmissão de eventos esportivos na internet.