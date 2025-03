Atacante famoso por tirar a roupa em comemoração brilha na Kings League

A estreia da Kings League Brasil na noite de sábado (29) levou ao evento em São Paulo celebridades do futebol, esportes digitais e do entretenimento. A estreia da liga em solo brasileiro marca a expansão global da marca crada por Gerard Piqué, que agora busca revelar novos nomes para se tornarem craques do torneio de fut 7 em solo nacional. No duelo entre G3X e Real Elite, um "novo nome" brilhou e trouxe à tona um episódio que o deixou famoso no futebol de campo.

O atacante Emerson Carioca pode não ser conhecido pelo grande público, mas para os mais aficionados pelo tão irreverente "futebol carioca" o nome pode remeter a alguns episódios exóticos no mundo da bola. O jogador vestiu a camisa da G3X e marcou duas vezes na vitória por 3 a 2 contra o Real Elite, um deles no último segundo de partida, deixando tudo mais emocionante.

E foi com um gol no último minuto que o jogador ficou famoso em 2020, quando defendia o Sampaio Corrêa, do Rio de Janeiro. Em confronto com o Maricá, Emerson Carioca se empolgou com o lance, tirou a roupa na comemoração e ficou pelado no gramado do Estádio Alziro de Almeida, em Itaboraí.

O gol, que saiu de uma bela cobrança de falta e ajudou no acesso do Sampaio Corrêa, de Saquarema, no estadual. O momento inusitado rodou as redes sociais, claro, e Carioca virou um dos assuntos mais comentados dentro e fora de campo na época. Um ano depois, em 2021, quando atuava pela Portuguesa-RJ, recebeu oito jogos de punição pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro pelo ato.

Emerson Carioca tirou a roupa em comemoração de gol pelo Sampaio Corrêa-RJ em 2020, (Foto: Gabriel Farias/Divulgação)

Após o jogo, o atacante relembrou da história inusitada e falou sobre o momento mais emocionante da estreia da Kings League Brasil vivido por ele. Em tom bem-humorado, Carioca afirmou que hoje prefere fazer outros tipos de comemoração quando balança as redes.

- Cara, não gosto nem de lembrar, mas já que lembraram… Deus ali me coroou com um gol no último minuto. Fui meio maluco de tirar a roupa, mas são águas passadas. Agora são outras comemorações e seguir firme porque a caminhada é longa [...] Sabendo que eu sou um atleta de campo, tive essa oportunidade de jogar o fut 7 com a G3X. É um campeonato totalmente diferente, estrutura da melhor maneira possível. Agora é desfrutar dessa vitória - disse o atacante.

Escalação de última hora

O fato de ser um atleta de campo já torna a experiência de Emerson Carioca diferente de outros atletas mais acostumados com o formato de fut 7. Mas ele não é o único que fez carreira nos gramados naturais e agora disputa uma outra modalidade. O ex-meia e lateral Zé Roberto, com passagens por Palmeiras, Grêmio e Bayern de Munique, também está na disputa da Kings League.

Mas ao contrário de Zé, a chegada de Emerson ao time da G3X foi de última hora. Isso porque o atleta de 29 anos foi chamado para substituir Kelvin, considerado o melhor jogador do mundo da modalidade atualmente, que está machucado.

G3X ganhou a partida do Real Elite FC por 3 a 2 com dois gols de Emerson Carioca. (Foto: Divulgação/Kings League Brasil)

O jogador, conhecido como K9, também é um dos presidentes do time na competição. Por isso, indicou o amigo para substituí-lo enquanto está fora de combate. Na formação dos elencos da Kings League, os times têm jogadores que foram draftados a partir de uma peneira feita com atletas inscritos e outros chamados de "Wildcards". Nesse modelo, cada time pode ter até três atletas convidados para compor o elenco. Tanto Emerson quanto Zé Roberto são considerados "Wildcards" de seus times.

Ao Lance!, Emerson Carioca agradeceu pela oportunidade de estrear no fut 7 e projetou se deve seguir disputando a modalidade ou se retornará ao futebol de campo em breve.

- Só agradecer pela oportunidade. Agradecer ao Kelvin e a toda a diretoria pela recepção que os caras me deram. [...] Não estava nos meus pensamentos [jogar fut 7], massei que não sou daquela prateleira de Série A, às vezes jogo a Série B ou joga a Série C, então meu primeiro objetivo é jogar no campo mesmo. Mas quem sabe mais para frente, né? - completou o jogador.