Neymar tem ‘passagem discreta’ em estreia da Kings League; veja como foi

Na véspera da estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, o atacante Neymar marcou presença na estreia da Kings League Brasil, evento de fut 7 em que o jogador é um dos presidentes de uma das equipes participantes, a Fúria. Cumprindo a agenda pessoal do jogador, a passagem pela Oreo Arena, em Guarulhos, na Grande São Paulo, foi discreta e sem interações com a imprensa, mas teve seus momentos de descontração e provocação durante o jogo. O Lance! acompanhou a noite do atleta.

Tanto sua chegada quanto a saída ao local foi cercada de seguranças e com pouquíssimas interações com os fãs. Restou ao público gritar seu nome e pedir um aceno ou outro enquanto passava pelos corredores da arena de eventos. O jogador passou pela zona de entrevistas direto, sem falar, e foi encontrar com os companheiros de equipes após seu time golear por 6 a 2 na estreia da competição.

Neymar ficou na cabina da Fúria FC durante o jogo na Kings League. (Foto: Kings League Brasil/Divulgação)

O jogo entre Fúria e Dendele foi o segundo da noite. Neymar ficou o tempo todo sentado na cabine de transmissão do seu time e reagiu aos momentos do jogo, principalmente quando havia alguma polêmica em campo. Durante o segundo tempo, o jogador se direcionou ao árbitro em campo para cobrar um cartão vermelho após falta contra a Fúria na lateral.

Na reta final de partida, com sua equipe goleando, Neymar provou a torcida rival fazendo o símbolo do "4 a 1", placar do jogo naquele momento. Ainda teve tempo de mais gols saírem antes do placar final do jogo.

Neymar não bateu o pênalti

Havia uma expectativa sobre a possibilidade de Neymar ser o cobrados da penalidade da Fúria no duelo. De acordo com as regras da Kings League Brasil, os presidentes dos times são os cobradores das penalidades e descem das cabines para bater. No caso da Fúria, o escolhido foi o outro representante e amigo de infância de Neymar, Cris Guedes.

O empresário pegou mal na bola e isolou. Pela reação do craque do Santos, a postura na batida não foi muito aprovada. Em resposta ao Lance! na zona de entrevistas, Cris Guedes disse qual foi a resposta do companheiro depois que subiu à cabine com o pênalti perdido.

- Infelizmente perdi o pênalti, eu vi que o goleiro saiu antes e aí eu fui tentar girar o pé, mas peguei muito embaixo dela e ela saiu. [...] Quando cheguei lá [na cabine], ele falou assim "Tu foi girar o pé, né?", respondi "Fui, mano". Todo mundo achou que eu fui cavar, mas eu não fui cavar. Fui girar o pé mesmo para bater no meio ou tirar um pouco mais , mas peguei muito embaixo. Vou seguir treinando, na segunda-feira tem mais - afirmou o presidente da Fúria.