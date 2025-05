CR7, De Bruyne e Modric: veja os salários dos jogadores com contrato perto do fim

Mais uma temporada europeia vai chegando ao fim e, enquanto alguns jogadores ainda não definiram seu futuro, outros já se despedem de seus clubes atuais. Cristiano Ronaldo, por exemplo, tem contrato até o fim de junho deste ano e ainda não decidiu se continuará no Al-Nassr. Mas, afinal, qual o salário dos craques que estão com o vínculo se expirando? O Lance! Biz mostra os valores.

Cristiano Ronaldo pode deixar o Al Nassr (Foto: Fayez Nureldine / AFP)

CR7 é, com margem, o jogador em fim de contrato que tem o maior salário. O português fatura US$ 225 milhões (cerca de R$ 1,4 bilhão) no ano e também figura-se entre o atleta mais bem pago do futebol.

O belga Kevin De Bruyne, que inclusive já anunciou sua saída do Manchester City, recebe 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 224,5 milhões) por ano no clube inglês. Por outro lado, Modric, que também se despediu de seu atual clube — o Real Madrid —, tem um salário menor que os citados, porém, são 10,42 milhões de euros por temporada (R$ 67,3 milhões) que o croata fatura.

Salários dos jogadores em fim de contrato

Cristiano Ronaldo (Al- Nassr) - 198 milhões de euros anuais Kevin De Bruyne (Manchester City) - 35 milhões de euros anuais Luka Modric (Real Madrid) - 10,4 milhões de euros anuais Thomas Muller (Bayern de Munique) - 15 milhões de euros anuais Jonathan David (Lille) - 1,95 milhão de euros anuais Leroy Sané (Bayern de Munique) - 20 milhões de euros anuais Alexandre Lacazette (Lyon) - 5 milhões de euros anuais

Dados de acordo com o site Capology

Futuro dos craques

Algumas estrelas já definiram seu rumo no esporte. Segundo o Marca, jornal espanhol, recebeu uma oferta de um clube brasileiro para disputar o Mundial de Clubes, que acontece no mês que vem, nos Estados Unidos. No entanto, ainda não há a definição para onde vai o maior goleador do século.

Apesar da saída do Real Madrid, Modrić não pretende se aposentar imediatamente. Segundo a imprensa europeia, o meia deve buscar um novo clube para atuar na temporada 2025/26 e pode pendurar as chuteiras apenas após a Copa do Mundo de 2026.

Kevin de Bruyne, por outro lado, pode se transferir para o Napoli, atual campeão italiano, segundo a Gazzeta Dello Sport.