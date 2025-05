Destaque da temporada, jogador do PSG tem salário maior que premiação da Copa da França

Paris Saint-Germain e Reims se encontram neste sábado (24) para decidir quem será o campeão da Copa da França. Além do prestígio em levantar a taça, os clubes podem faturar com a premiação do torneio. No entanto, a recompensa para o vencedor é considerada baixa comparada às outras copas do continente europeu. O Lance! Biz mostra os valores.

A Federação Francesa de Futebol (FFF), responsável pela organização do torneio, tem o investimento de 12 milhões de euros (R$ 77 milhões) para distribuir aos clubes conforme vão passando de fase. O vencedor da final da Copa do França fatura 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,6 milhões). Ao todo, contando as fases, o campeão deve arrecadar 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões).

O valor dado ao vencedor da copa é menor que salário de astro do PSG, time que disputa a final. Ousmane Dembelé, destaque da temporada e forte concorrente a ganhar a Bola de Ouro, recebe 346 mil euros por semana, o que equivale a cerca de 1,55 milhão de euros por mês, valor maior que a premiação do campeão da Copa da França.

💸Premiações da Copa da frança fase-a-fase

Da 1ª fase à 6ª fase - 0

7ª fase - 7,5 mil euros

8ª fase - 15 mil euros

64-avos - 30 mil euros

32-avos - 50 mil euros

Oitavas - 70 mil euros

Quartas - 135 mil euros

Semifinais - 280 mil euros

Vice-campeão - 950 mil euros

Campeão - 1,5 milhão de euros

PSG busca temporada "impecável"

O PSG vai em busca da melhor temporada de sua história. Pela primeira vez, o clube pode vencer todos os títulos possíveis em uma única temporada. Para isso, a equipe comandada por Luis Henrique deve ganhar do Reims neste sábado (24) para faturar a Copa da França e, no próximo fim de semana, superar a Inter de Milão para levar pela primeira vez a Champions League. Além disso, os franceses vão disputar o Super Mundial de Clubes, que terá seu início no dia 14 de junho.

