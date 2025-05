Casemiro receberá salário de CR7 caso United vença a Liga Europa, diz jornal

O volante Casemiro, do Manchester United, receberá um grande aumento salarial caso conquiste a Liga Europa, segundo o jornal inglês “The Sun”. O brasileiro de 33 anos é dono do terceiro maior salário da Premier League e tem uma cláusula em seu contrato que prevê um aumento de 25% de sua remuneração caso os Red Devils retorne à Champions League.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com esse aumento, Casemiro passaria a receber cerca de 500 mil libras por semana (cerca de R$ 3,7 milhões), o mesmo salário de Cristiano Ronaldo durante sua segunda passagem pelo clube entre 2021 e 2022. O volante brasileiro fechou esse acordo com o Manchester United quando assinou o contrato em agosto de 2022.

continua após a publicidade

Ainda segundo o jornal inglês, o aumento salarial de Casemiro causaria um problema para o técnico Ruben Amorim, mesmo conquistando a Liga Europa. Para conseguir equilibrar as finanças, o dono do Manchester United, Jim Ratcliffe, pediu ao treinador português uma redução na folha salarial do elenco para a próxima temporada.

O Manchester United está a um passo da final da Liga Europa, que será disputada no próximo dia 21, no Estádio de San Mamés, em Bilbao. No primeiro jogo da semifinal, o time inglês venceu o Athletic Bilbao por 3 a 0, na Espanha, com um belíssimo gol de Casemiro.

continua após a publicidade

Casemiro e Cristiano Ronaldo juntos pelo Real Madrid (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

Jogo de volta das semifinais

O Manchester United recebe o Athletic Bilbao na próxima quinta-feira (8), às 16h, para o segundo jogo das semifinais da Liga Europa. Com a vantagem de três de diferença, o time inglês joga por até dois gols de diferença.

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester United x Athletic Bilbao

Semifinal — Liga Europa

📆 Data e horário: quinta-feira, dia 8 de maio, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Old Trafford (ING)