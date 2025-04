Favoritos ao acesso? Veja elencos mais valiosos da Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 começa nesta sexta-feira (4) e promete ser uma das mais disputadas dos últimos anos. Com clubes tradicionais e investimentos expressivos, a briga pelo acesso à elite do futebol nacional será intensa. Mas será que os times com os elencos mais valiosos são, de fato, os favoritos?



De acordo com o site Transfermarkt, o Athletico Paranaense lidera a lista dos elencos mais caros da competição. O Furacão, que disputa a Série B após uma surpreendente queda em 2024, tem um plantel avaliado em €35,90 milhões (R$ 223,70 milhões).

💰 Os elencos mais valiosos da Série B 2025

1️⃣ Athletico Paranaense – €35,90 milhões (R$ 223,70 milhões)

2️⃣ Coritiba – €17,45 milhões (R$ 108,68 milhões)

3️⃣ Atlético-GO – €17,10 milhões (R$ 106,53 milhões)

4️⃣ América-MG – €15,28 milhões (R$ 95,07 milhões)

5️⃣ Cuiabá – €13,55 milhões (R$ 84,41 milhões)

6️⃣ Goiás – €12,85 milhões (R$ 80,02 milhões)

7️⃣ Criciúma – €11,80 milhões (R$ 73,51 milhões)

8️⃣ CRB – €11,63 milhões (R$ 72,45 milhões)

9️⃣ Novorizontino – €11,15 milhões (R$ 69,48 milhões)

🔟 Vila Nova – €9,80 milhões (R$ 61,05 milhões)

📉 E os menos valiosos?

Na outra ponta da tabela financeira, estão clubes que precisarão superar desafios orçamentários para competir de igual para igual:

Amazonas FC – €7,18 milhões (R$ 44,72 milhões) Chapecoense – €6,50 milhões (R$ 40,60 milhões) Ferroviária – €2,60 milhões (R$ 16,20 milhões) Volta Redonda – €1,80 milhão (R$ 11,21 milhões)

🔎 Elenco mais caro significa acesso?

Embora o valor de mercado seja um indicativo da força de um elenco, a Série B já mostrou diversas vezes que a disputa vai além dos números. Clubes com menor investimento, mas bem organizados e com boas estratégias de jogo, podem surpreender e brigar por uma vaga na Série A.

