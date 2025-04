Pilotos mais bem pagos na Fórmula 1: veja ranking atualizado

Os pilotos da Fórmula 1 retornam às atividades nesta semana para o GP do Japão, em Suzuka. Enquanto as atenções se voltam para a disputa nas pistas, os salários dos principais nomes da categoria também chamam a atenção.



As cifras variam conforme desempenho, relevância para a equipe e bônus conquistados. Confira abaixo o ranking atualizado dos pilotos mais bem pagos da F1, sem considerar bônus e valores de patrocínios.

💰 Ranking dos pilotos mais bem pagos da F1

1️⃣ Max Verstappen (Red Bull) – US$ 65 milhões (R$ 365,95 milhões)

2️⃣ Lewis Hamilton (Ferrari) – US$ 60 milhões (R$ 337,80 milhões)

3️⃣ Charles Leclerc (Ferrari) – US$ 34 milhões (R$ 191,42 milhões)

4️⃣ Fernando Alonso (Aston Martin) – US$ 20 milhões (R$ 112,60 milhões)

5️⃣ Lando Norris (McLaren) – US$ 20 milhões (R$ 112,60 milhões)

6️⃣ Oscar Piastri (McLaren) – US$ 20 milhões (R$ 112,60 milhões)

7️⃣ George Russell (Mercedes) – US$ 15 milhões (R$ 84,45 milhões)

8️⃣ Carlos Sainz (Williams) – US$ 10 milhões (R$ 56,30 milhões)

9️⃣ Pierre Gasly (Alpine) – US$ 10 milhões (R$ 56,30 milhões)

🔟 Alexander Albon (Williams) – US$ 8 milhões (R$ 45,04 milhões)

🏁 Fora do top 10, o brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) recebe US$ 2 milhões (R$ 11,26 milhões) em sua primeira temporada na Fórmula 1.

Os valores milionários mostram como a elite do automobilismo segue sendo uma das áreas mais lucrativas do esporte. Agora, resta saber quem, além dos salários, vai faturar mais vitórias ao longo da temporada!



