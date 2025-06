O Betis anunciou a contratação em definitivo do zagueiro Natan na segunda-feira (9). Emprestado pelo Napoli, o brasileiro atuou pelo clube espanhol na última temporada, e o bom desempenho fez o time exercer a opção de compra por 9 milhões de euros (R$ 57 milhões), com vínculo válido até 2030. O valor da venda do ex-Flamengo pode mudar as finanças de um clube pouco conhecido do futebol brasileiro: o Porto Vitória, do Espírito Santo.

Capixaba, Natan teve passagem pela base do Verdão da Capital na adolescência, onde ficou até passar na peneira da Ponte Preta, de Campinas (SP), aos 14 anos. Por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa, ferramenta que prevê porcentagem de venda aos clubes formadores do atleta entre os 12 e os 23 anos, o clube da cidade natal receberá cerca de R$ 1,1 milhão.

Além do Porto Vitória, o zagueiro deixará frutos ao Flamengo, clube que o revelou ao futebol profissional em 2020. Logo, o Rubro-Negro tem direito a 3,5% da ida de Natan ao Betis, o que garante aproximadamente R$ 2 milhões. Com o Manto Sagrado, o jogador realizou 18 partidas, com um gol marcado.

Distribuição do mecanismo de solidariedade da Fifa

Temporada do 12º aniversário do atleta 0,25% Temporada do 13º aniversário do atleta 0,25% Temporada do 14º aniversário do atleta 0,25% Temporada do 15º aniversário do atleta 0,25% Temporada do 16º aniversário do atleta 0,5% Temporada do 17º aniversário do atleta 0,5% Temporada do 18º aniversário do atleta 0,5% Temporada do 20º aniversário do atleta 0,5% Temporada do 21º aniversário do atleta 0,5% Temporada do 22º aniversário do atleta 0,5% Temporada do 23º aniversário do atleta 0,5%

Natan com a camisa do Flamengo em 2021, no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Campeão do Campeonato Carioca de 2020 e do Brasileirão da mesma temporada, o zagueiro foi emprestado ao Red Bull Bragantino no ano seguinte, sendo titular absoluto da equipe do interior paulista em 2021, o que o fez ser adquirido em definitivo posteriormente. Em 2023, deixou o futebol brasileiro para brilhar ter sua primeira oportunidade na Europa, defendendo o Napoli.

Após primeira temporada irregular na Itália, foi emprestado ao Betis, onde viveu o melhor momento da carreira. Com dois gols e duas assistências em 52 atuações, o defensor garantiu cadeira cativa no time titular da equipe de Sevilha.

