Copa da NBA: confira as premiações pagas aos jogadores em cada fase

Estreou na última semana a segunda edição da Emirates Copa da NBA (NBA In-Season Tournament), que agora conta com o nome da companhia aérea graças a um acordo de naming rights que deve render à competição cerca de US$ 500 milhões (R$ 2,8 bilhões na cotação atual) por ano em receitas de patrocínio.

A primeira edição do torneio, disputada em 2023, fez sucesso entre público e jogadores. Para se ter uma ideia, ela registrou público recorde para o mês de novembro, com uma audiência 26% maior em relação aos jogos disputados no mesmo período de 2022.

Graças ao sucesso, neste ano, a competição pagará uma premiação ainda maior a cada jogador nas fases de mata-mata. Cada atleta da equipe vencedora receberá, além da medalha, cerca de US$ 515 mil, o equivalente a R$ 2,9 milhões na cotação atual.

Jogo entre Sacramento Kings e Minnesota Timberwolves pela Emirates NBA Cup (Foto: Lachlan Cunningham / AFP)

Mas eles não serão os únicos a ganharem premiações. Os jogadores da equipe vice-campeã receberão US$ 206 mil cada um (cerca de R$ 1,1 milhão). Quem cair nas semifinais receberá US$ 103 mil (R$ 591 mil) por atleta. Já os eliminados nas quartas de final receberão US$ 51,5 mil cada, cerca de R$ 295 mil.

Os valores das premiações deste ano são maiores do que as distribuídas na primeira edição, que foram de US$ 500 mil, US$ 200 mil, US$ 100 mil e US$ 50 mil por jogador.

As quartas de final serão disputadas nos dias 10 e 11 de dezembro. As semifinais, no dia 14 de dezembro, e a final, no dia 17 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas.