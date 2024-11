A camisa usada por Michael Jordan na temporada 1996/97, com o Chicago Bulls na NBA foi a leilão no dia 4 de novembro, na Sotheby's. A peça é um item raro e foi usada no ano em que a franquia conquistou quinto título da história.

Segundo a casa de leilão, o ídolo da NBA utilizou a camisa em, pelo menos, 17 partidas naquela temporada. A peça estava em posse privada desde que o Bulls a vendeu. O comprador a arrematou por US$ 4,7 milhões, cerca de R$ 27,2 milhões na cotação atual.

Na época, a franquia viu com bons olhos a oportunidade de vender as camisas que Jordan usou para obter fundos para a "CharitaBulls". Dessa forma, a franquia negociou várias peças naquela época. Apesar disso, nem todas foram de fato vestidas pelo ídolo.

Além desta, uma outra camisa, desta vez da temporada 1988-89, que também foi de Jordan foi leiloada por US$ 1,1 mi (R$ 6,7 milhões). Outros itens, como uma bandeira dos Estados Unidos em que o ex-jogador usou nas Olimpíadas de 1992 para cobrir a logo da Reebok devido ao compromisso com a Nike, foram negociados.

Michael Jordan em quadra pelo Chicago BUlls, na NBA (Foto: AFP)

O item, que possuí o autógrafo de diversos integrantes daquele que ficou conhecido como o “Dream Team” teve seu lance máximo em US$ 1,8 milhão (R$ 11,1 milhões). Nela estão as assinaturas de Charles Barkley, Larry Bird, Clyde Drexler, Patrick Ewing, Magic Johnson, Michael Jordan, Christian Laettner, Karl Malone, Chris Mullin, Scottie Pippen, David Robinson e John Stockton. A equipe conquistou a medalha de ouro naquela edição dos Jogos Olímpicos.

Na somatória total, a Sotheby’s obteve US$ 8,5 milhões (R$ 48,9 milhões) com a coleção de Michael Jordan.