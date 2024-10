O que é e como funciona a Copa da NBA?

A Copa da NBA, também chamada de "In-Season Tournament" (Torneio de Dentro da Temporada, em português) é uma competição que aproveita as partidas da temporada regular da liga. O formato que estreou em 2023, quando o Los Angeles Lakers conquistou o primeiro título, será repetido em 2024. O torneio é dividido em duas fases: de grupos e eliminatória.

As 30 equipes da NBA foram divididas em seis grupos de cinco, cada um apenas com franquias da mesma conferência. Os times enfrentam os quatro rivais da mesma chave. Avançam para a eliminatória todos os primeiros colocados, além dos dois melhores segundos lugares (um de cada conferência).

O grande diferencial é que as partidas da Copa da NBA, à exceção da final, também contam normalmente para a temporada regular. Os jogos válidos para o torneio serão disputados em todas as terças e sextas-feiras entre os dias 12 de novembro e 3 de dezembro.

A fase eliminatória será disputada através de jogos únicos para os oito times classificados. As quartas de final serão realizadas nos dias 10 e 11 de dezembro nos ginásios das equipes. As semifinais, no dia 14 de dezembro, e a final, no dia 17 de dezembro, ocorrerão em uma quadra neutra, a T-Mobile Arena, em Las Vegas.

Grupos da Copa da NBA 24/25

Conferência Oeste

Grupo A

Minnesota Timberwolves LA Clippers Sacramento Kings Houston Rockets Portland Trail Blazers

Grupo B

Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns

Los Angeles Lakers

Utah Jazz

San Antonio Spurs

Grupo C

Denver Nuggets Dallas Mavericks New Orleans Pelicans Golden State Warriors Memphis Grizzlies

Conferência Leste

Grupo A

New York Knicks

Orlando Magic

Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets

Charlotte Hornets

Grupo B

Milwaukee Bucks

Indiana Pacers

Miami Heat

Toronto Raptors

Detroit Pistons

Grupo C