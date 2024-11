Zaccharie Risacher, escolha número um do draft da NBA de 2024, foi selecionado pelo Atlanta Hawks. Devido a sua posição, o jovem já recebe, logo de cara, um salário bastante interessante.

Por padrão, o jogador assinou um contrato no valor de US$ 57,2 milhões por quatro anos. Logo em sua primeira temporada, serão US$ 13 mi, que vão aumentando até o final do acordo.

O ala, inclusive, já fez sua estreia na temporada 2024/25 da NBA. Juntamente disso, vieram os primeiros pontos na principal liga do mundo. Foram sete contra o Nets, cinco diante do Hornets e 13 frente ao Oklahoma City Thunder.

Zaccharie Risacher é a grande promessa da temporada

O francês surge como a grande esperança do Atlanta Hawks para alcançar voos mais altos nesta temporada. Risacher surgiu como uma grande promessa ainda no basquete francês e, desde 2022, já defende as seleções de base do país. Além disso, começou a atuar profissionalmente em 2021.

Pela França, o ala acumula o bronze na Copa do Mundo Sub-17, na Espanha, em 2022, e uma prata na Copa do Mundo Sub-19, na Hungria, dois anos depois.

A perspectiva de crescimento é bastante alta, mas será preciso que o Hawks faça uma boa lapidação do seu talento. A franquia terá um bom tempo para isso, mas vai precisar fazer da melhor forma para extrair o seu potencial máximo.

Um dos seus grandes atributos em quadra é a defesa e os arremessos de três pontos, o que o coloca como um atleta híbrido, capaz de atuar em várias vertentes dentro de quadra.