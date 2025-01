Dallas Cowboys é a equipe esportiva mais lucrativa do mundo; confira o ranking

O Dallas Cowboys é a equipe esportiva mais lucrativa do mundo, segundo a Forbes. O relatório feito pela publicação aponta que a franquia da NFL registrou lucro operacional (ganhos antes de juros e impostos) estimado em US$ 564 milhões (R$ 3,4 bilhões na cotação atual) em 2023.

Segundo a Forbes, os Cowboys se destacam por causa da receita local do clube, vinda da venda de ingressos, concessões, mercadorias e outras fontes específicas, que somaram US$ 800 milhões (R$ 4,8 bilhões). As três primeiras posições do Top 10 são ocupadas por franquias da NFL.

O segundo colocado do ranking é o Los Angeles Rams, que alcançou apenas um pouco mais da metade do primeiro colocado, US$ 286 milhões (R$ 1,7 bilhão). Já terceira posição ficou com o New England Patriots, que lucrou US$ 261 milhões (R$ 1,5 bilhão).

Jogo entre Los Angeles Rams e San Francisco 49ers (Foto: Kevork Djansezian / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

As 20 primeiras posições do ranking elaborado pela Forbes é ocupada apenas por equipes de NFL, NBA, NHL e Premier League. Juntos, eles lucraram US$ 3,9 bilhões (quase R$ 24 bilhões), o que representa uma média de US$ 195 milhões (R$ 1,191 bilhão) por time, um aumento de 12% em relação ao Top 20 mais lucrativos do ano anterior.

Só na NFL, as franquias tiveram uma média de US$ 143 milhões (R$ 873 milhões) em receita operacional em 2023 e nenhuma registrou menos de US$ 56 milhões (R$ 342 milhões).

💵Confira o ranking das 20 equipes esportivas mais lucrativas do mundo:

1 - Dallas Cowboys - NFL - US$ 564 milhões 2 - Los Angeles Rams - NFL - US$ 286 milhões 3 - New England Patriots - NFL - US$ 261 milhões 4 - Edmonton Oilers - NHL - US$ 213 milhões 5 - Los Angeles Lakers - NBA - US$ 199 milhões 6 - New York Giants - NFL - US$ 190 milhões 7 - Manchester United - Premier League - US$ 187 milhões 8 - New York Knicks - NBA - US$ 182 milhões 9 - Houston Texans - NFL - US$ 164 milhões 10 - Tottenham Hotspur - Premier League - US$ 161 milhões 11 - Houston Rockets - NBA - US$ 160 milhões * - Washington Commanders - NFL - US$ 160 milhões 13 - Dallas Mavericks - NBA - US$ 158 milhões * - Philadelphia Eagles - NFL - US$ 158 milhões 15 - Manchester City - Premier League - US$ 148 milhões 16 - Indianapolis Colts - NFL - US$ 146 milhões 17 - San Francisco - NFL - US$ 144 milhões 18 - Los Angeles Kings - NHL - US$ 143 milhões 19 - Golden State Warriors - NBA - US$ 142 milhões * - Montreal Canadiens - NHL - US$ 142 milhões

Fonte: Forbes