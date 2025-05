Flamengo e Palmeiras fora: Forbes exclui brasileiros de clubes mais ricos

Em lista divulgada na última sexta-feira (31) pela Forbes, Flamengo e Palmeiras não figuram entre os clubes mais ricos do mundo. De acordo com a publicação, nenhum clube brasileiro aparece no top 30 do ranking.

Palmeiras e Flamengo em confronto pelo Campeonato Brasileiro de 2025 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Apesar de estarem no topo do ranking nacional quando se trata de valores, Palmeiras e Flamengo ficaram longe de clubes da Europa e Estados Unidos. Na lista divulgada pela própria Forbes em 2024 sobre os valores das equipes brasileiras, o Rubro-Negro era avaliado em R$ 4,5 bilhões, enquanto o Alviverde apresentava um valuation de R$ 3,6 bilhões.

No ranking deste ano, o D.C. United, equipe dos Estados Unidos, é o último clube do top-30, avaliado em US$ 785 milhões (R$ 4,5 bilhões). No total, a lista conta com 22 clubes da Europa e oito dos Estados Unidos.

Segundo lista, Real Madrid é o clube mais valioso do mundo (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

O Real Madrid, pelo quarto ano consecutivo, foi eleito pela revista Forbes o clube de futebol mais valioso do mundo. Segundo a publicação, os merengues valem US$ 6,75 bilhões (cerca de R$ 34,7 bilhões)

Vale destacar que a lista da Forbes foi calculada com base no valor dos clubes no mercado, somando o que possuem com o que devem, além de considerar negociações anteriores e as expectativas para o futuro de cada time e liga.

Os dez clubes mais valiosos de 2025