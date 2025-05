São Paulo receberá Confut Sudamericana e reúne os principais nomes do futebol continental

Entre 26 e 28 de agosto, São Paulo receberá na Arena Mercado Livre Pacaembu a edição 2025 da Conferência de Futebol Sudamericana, a Confut Sudamericana, uma das principais feiras de futebol no continente, que debate os negócios no esporte e projeta a marca de clubes e organizações no evento. Nesse ano, mais de 200 convidados são esperados nos dois palcos que serão montados na arena multiuso na capital paulista.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Além dos dois espaços que serão montados para a apresentação de cases e debates multitemáticos, 115 stands estarão espalhados na feira de negócios da Confut Sudamericana, além de 13 salas de reuniões exclusivas e oficinas promovidas pela organização. Essa será a quarta edição do evento, que iniciou em 2022 também em São Paulo, mas teve as edições de 2023 e 2024 organizadas no Rio de Janeiro.

No ano passado, figuras como Zico estiveram presentes durante o evento e os palcos homenagearam duas das maores figuras do futebol no continente, Pelé e Maradona. Os astros de Brasil e Argentina deram nome aos palcos onde ocorreram os painéis e apresentações.

continua após a publicidade

Neste ano, o evento reunirá executivos da área do futebol brasileiro, mas também representantes de outras áreas do esporte, como a Fórmula 1, além de representantes do mercado de recnologia e plataformas digitais, que ajudam a enriquecer os debates pelo direito esportivo, marketing, gestão de clubes e tecnologia.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) será uma das parceiras da Confut na quinta edição do evento, através do apoio da Escola de Negócios da FPF, braço da entidade que busca desenvolver e formar profissionais no setor de negócios e gestão no futebol.

continua após a publicidade

Zico foi um dos convidados da Confut Sudamericana 2024, que aconteceu no Rio de Janeiro. (Foto: Confut/Divulgação)

Números de impacto da Confunt Sudamericana

Em todas as quatro edições da Confunt Sudamenricana, o evento reuniu mais de 5 mil visitantes, 500 palestrantes e debatedores, 200 expositores e mais de mil empresas diferentes. A organização promoveu com os encontros durante as feiras mais de 14 mil trocas de contato entre os visitantes e palestrantes do evento em mais de 600 reuniões presenciais entre a capital paulista e a capital carioca.

No ano passado, a Confut registrou um impacto importante nas redes sociais com a promoção do evento. Ao longo da produção e realização da feira, foram mais de 79 mil contas alcançadas e mais de 5.700 interações entre usuários das plataformas digitais. No total, foram 482 mil impressões nas redes e 19 mil visitas ao perfil oficial da Confut.

Os ingressos para se credenciar e visitar as Confut já estão à venda no site oficial do evento (compre aqui), assim como a venda de hospedagens nos hotéis parceiros da organização que ficam em São Paulo.