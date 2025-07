Confut Sudamericana 2025 terá workshops exclusivos que exploram o setor esportivo

A quarta edição da Confut Sudamericana, que acontece entre os dias 2 e 4 de setembro, em São Paulo, terá como uma das principais atrações do evento as oficinas exclusivas oferecidas aos participantes da conferência. Os Workshops Confut serão realizados no dias do evento e abrangem diversos setores do mercado esportivo, desde estratégias de comunicação em plataformas digitais até temas ligados à legislação esportiva brasileira.

As inscrições para participar dos workshops acontecem através do site oficial da Confut Sudamericana (clicando aqui), onde os usuários realizam o login ou iniciam um novo cadastro para ter acesso às turmas das oficinas do evento. Vale ressaltar que as vagas são limitadas.

O objetivo da conferência é promover a troca de experiências e criar conexões entre os participantes, oferecendo uma formação de qualidade com profissionais especializados em cada área. Um dos nomes que irá ministrar workshop é Álvaro Martins, CEO da AR Sports, na oficina "Lei de Incentivo ao Esporte para SAFs e clubes", que tem como objetivo apresnetar alternativas financeiras sustentáveis a gestores de equipes no Brasil e América do Sul.

- A oficina é voltada especialmente para gestores de SAFs e clubes que buscam alternativas reais e sustentáveis de financiamento. Essa é uma grande oportunidade de transformar a base do clube em uma fonte de receita estruturada. A formação de atletas nas categorias de base não é apenas um investimento esportivo, mas também um ativo estratégico que pode gerar retorno técnico e financeiro. Na oficina, vamos mostrar como utilizar a Lei de Incentivo ao Esporte para atrair patrocínios esportivos, estruturar projetos elegíveis e potencializar a formação de novos talentos. Já passou da hora de os clubes olharem para a base não apenas como formação, mas como uma verdadeira unidade de negócio do futebol moderno - explicou Martins.

Confut Sudamericana 2025 acontecerá em São Paulo, entre os dias 2 e 4 de setembro. (Foto: Divulgação/Confut)

Confira os workshops da Confut Sudamericana 2025

Além da oficina sobre gestão financeira sustentável, a conferência terá workshops sobre comunicação digital, impacto social, legislação esportiva e formatos inovadores no cenário esportivo. Hans Nardelli, Coordenador do Ecossistema Digital do Cruzeiro EC, está à frente da oficina "Os clubes de futebol e o uso do ecossistema digital ao seu favor", enquanto Allana Alves, gestora de conteúdos do Novo Basquete Brasil (NBB), principal liga da modalidade no país, fala sobre "Como adaptar linguagens e formatos de forma assertiva na produção de conteúdo para redes sociais".

André Georges, fundador e diretor-geral da Play For a Cause, comandará o workshop "Impacto ou benefício: como envolver empresas, atletas e torcedores em causas sociais? Acerte na produção de conteúdo para as redes sociais". Já Wanderson Martins Rocha, advogado do Sistema Brasileiro de

Direito Desportivo (SBDD), será responsável pela "Oficina SBDD", que tratará de temas ligados à legislação esportiva brasileira.