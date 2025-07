Confut usa a conectividade digital para acelerar negócios de marcas e organizações

A Confut Sudamericana 2025 será realizada em São Pulo apenas em agosto, mas a feira de negócios esportivos aposta na conectividade do meio digital para, desde já, acelerar as conexões e negócios das marcas envolvidas no evento. Através do Sistema Confut, a conferência consegue mediar o contato dos envolvidos meses antes do encontro na capital paulista.

As reuniões antecipadas são organizadas pelo Time de Negócios da Confut. A organização do evento afirma que os diversos públicos presentes na feira utilizam a plataforma digital, gerando conexões como de patrocinadores com clubes, organizações, federações e empresas, sejam elas do meio do futebol ou de outras áreas que se conectam com o esporte nesta cadeia.

Um dos profissionais que estará na Confut Sudamericana em agosto e que já utilizou a plataforma para um match virtual é Thomas Miliou, CEO da Poliscan, empresa referência em termografia desportiva no

Brasil. O empresário, que estará na Confut como um dos expositores no evento, destaca que os encontros online possibilitaram conhecer novos clubes, que podem se tornar futuros parceiros de negócios.

- Um dos grandes diferenciais que a Confut nos proporcionou, foi o contato prévio com potenciais clientes e a oportunidade de apresentarmos a nossa solução de termografia e dinamometria. Apesar de estarmos atuando no mercado de futebol há muitos anos, e sermos uma referência no nosso segmento, conseguimos contatos com times que desconhecíamos, avançando em negociações e demonstrações previas ao evento. Além do acesso a times fora do Brasil, mercado que permanece inexplorado, nos

animou muito já que temos todas as condições para expandir o conhecimento adquirido por anos. Aquecer o mercado antes do evento, foi algo inédito em esta trajetória e esperamos colher bons frutos em agosto com ações que estamos planejando - destacou Miliou.

Confut Sudamericana 2025 acontecerá em São Paulo, em agosto, re unirá mais de 200 palestrantes e debatedores no evento. (Foto: Confut/Divulgação)

Números da Confut

Neste ano, a Confut Sudamericana acontecerá na Arena Mercado Livre Pacaembu e terá mais de 200 convidados que participarão de debates, bates-papos e apresentações em dois palcos no centro de convenções do estádio. Além disso, a conferência reunirá 115 stands espalhados pelo local e 13 salas de reuniões exclusivas e oficinas promovidas pela organização.

Essa será a quarta edição do evento, que iniciou em 2022 também em São Paulo, mas teve as edições de 2023 e 2024 organizadas no Rio de Janeiro. Em todas as quatro edições da Confunt Sudamenricana, o evento reuniu mais de 5 mil visitantes, 500 palestrantes e debatedores, 200 expositores e mais de mil empresas diferentes. A organização promoveu com os encontros durante as feiras mais de 14 mil trocas de contato entre os visitantes e palestrantes do evento em mais de 600 reuniões presenciais entre a capital paulista e a capital carioca.

Entre os convidados, estarão representantes de clubes como Internacional, Atlético Mineiro, RB Bragantino e Colo-Colo, do Chile, além de representantes da Fórmula 1 de plataformas digitais, como o Tik Tok.