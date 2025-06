Confut Sudamericana se torna hub de negócios e ‘quebra barreiras’ no mercado do futebol

A quarta edição da Conferência de Futebol Sudamericana, a Confut Sudamericana, chega a São Paulo no dia 26 de agosto e apresentará na capital paulista três dias de programação com painéis, debates e reuniões que envolvem executivos, instituições e marcas do universo do futebol na América do Sul. O Lance! conversou com Arthur Lobo, CEO da feira de negócios, que projetou o impacto do evento no cenário da modalidade no continente e detalhou as novidades da edição 2025.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Lobo destaca que a Confut, que nasceu em 2019 com a edição da Confut Nordeste, em Recife, sempre teve como objetivo ser um hub de conexão entre entidades, marcas e personalidades do mundo do futebol, além de ser um palco que recebe debates e discussões sobre temas que vão muito além do campo e bola.

Neste ano, o espaço que receberá a Confut Sudamericana será a Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, estádio que foi reformado e, hoje, abriga um centro de convenções. O executivo entende que a indústria do futebol, principalmente no Brasil e no continente sul-americano, ainda carece de oportunidades que gerem essas conexões, o que torna a Confut um produto de referência nesse meio.

continua após a publicidade

- A gente nasce com a principal premissa de gerar conexões, gerar aproximações, um encurtamento de relações. Eu acho que o nosso mercado do futebol, especificamente, que é o mercado que a gente atua, e entrega esses projetos, ainda é muito carente de oportunidades de discussões, debates e aproximações. Até para alimentar esse mercado com novos profissionais e novas soluções corporativas. (...) A partir do momento que a gente gera essa aproximação e esse ambiente propício, temos várias premissas que a gente consegue atender e superá-las. Reunimos todos aqueles profissionais do futebol que de alguma forma se relacionam nessa cadeia. - destaca o executivo.

E o formato que a Confut propõe é cumprir essas premissas de aproximação e conexão em diferentes frentes, como os debates que são abertos para o público acompanhar, mas também com salas de reunião que abrem a possibilidade para novos negócios serem fechados. No total, serão 15 salas de reunião, 120 expositores e mais de 200 speakers que irão participar do evento, que inicia no dia 26 de agosto e se estende até 28.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo receberá Confut Sudamericana e reúne os principais nomes do futebol continental

Confut Sudamericana 2025 acontecerá em São Paulo, em agosto, re unirá mais de 200 palestrantes e debatedores no evento. (Foto: Confut/Divulgação)

Confut 'quebra barreiras' no mercado do futebol

Arthur Lobo lembra do começo da carreira no meio do futebol, quando teve dificuldades de se inserir no mercado e demorou até encontrar seu espaço no business esportivo. Por isso, quando desenvolve e expande a Confut, o executivo entende que a feira também tem o poder de ajudar a inserir profissionais na indústria do futebol, além de apresentar novos horizontes para marcas e instituições.

- Como a gente faz para entrar no mercado do futebol? Esse mercado tem uma grande barreira para acessar, para ser quebrada. E eu acho que a gente, enquanto Confut, quando oportuniza esse ambiente de debate, de discussão, de apresentações, a gente também atende a uma premissa interessante, que é alimentar essa indústria com novos profissionais e apresentar essa indústria para alguns profissionais que queiram explorar esse mercado. (...) As empresas também sofrem essas barreiras de entrada. Às vezes essas barreiras fazem com que o custo de um serviço vá para lá e pra cima. Por exemplo, tem intermediário A, B e C para você chegar ao diretor do marketing para fazer uma venda, um patrocínio. A Confut já promove essa aproximação, desde reuniões virtuais prévias até o evento, e a partir daí as interações acontecem de forma direta - analisa Lobo.

O executivo entende que essa aproximação entre peças que compõem o ecossistema do futebol se torna importante diante de um processo de transformação que a modalidade tem passado em território brasileiro, com troca do perfil dos profissionais e novos investimentos nos clubes.

- Eu acho que o nosso mercado vem passando por um novo ciclo, um ciclo onde ele está exigindo a "profissionalização", no sentido da entrada de novos profissionais, profissionais sérios, se afastando muito do perfil estatutário, do abnegado, do cara que está ali por paixão. E esse movimento é muito lastreado pelas iniciativas de novos investimentos chegando no mercado externo. Então, a gente está falando de um investimento significativo que nos últimos dois anos os clubes receberam através da antecipação de receitas via ligas, das SAFs... (...) Por exemplo, se eu vou adquirir uma empresa por R$ 300 milhões, eu não vou colocar nas cadeiras que mandam qualquer pessoa abnegada, se não tiver um lastre técnico. Então, eu acho que o nosso mercado passa por um processo de transformação que exige bons profissionais - destaca.

➡️ Veja os nomes confirmados que vão participar da Confut Sudamericana 2025

Evento acontecerá no Pacaembu, na capital paulista. (Foto: Confut/Divulgação)

Confut nos EUA

Além da Confut Sudamericana, que será em agosto, a feira terá a primeira edição nos Estados Unidos, que será realizada na próxima semana, nos dias 11 e 12 de junho, em Miami, nos Estados Unidos. Lobo vê a chegada do evento no mercado norte-americano como um tiro certeiro para iniciar a trajetória internacional da conferência, visto que os EUA receberão poucos dias depois da relização do encontro o Mundial de Clubes da Fifa e, daqui um ano, a Copa do Mundo, além das Olimpíadas de Los Angeles em 2028.

Pelo fato dos EUA estar, neste momento, em alta no mercado do futebol, a Confut USA reunirá nomes importantes da indústria do futebol no exterior. Os CEOs do Al-Ahly, Amir Tawfik, André Zanotta, diretor de futebol do FC Dallas, Thiago Scuro, CEO do Mônaco, e Elaine Lemos, vice-presidente de operações esportivas da seleção de futebol dos EUA, são algumas das figuras que estarão presentes.

- Vamos levar esse movimento para os Estados Unidos, especificamente Miami, porque a gente não enxergava um outro destino, um outro local para fazer esse projeto internacional, um projeto global. É uma oportunidade de concentrar todo o mercado global do futebol num único lugar em um momento de expansão do mercado norte-americano - completou.