Como fãs de futebol são atraídos pelo novo ‘e-commerce interativo’

O consumo de produtos futebolísticos associados a clubes ou a marcas esportivas tem se tornado cada vez mais digital. A expansão desse mercado tona o e-commerce uma das principais ferramentas de aproximação dos clientes com itens de desejo, sejam eles camisas, acessórios ou peças de decoração. Pensando nisso, empresas vem apostando em meios interativos para chamar atenção dos usuários.

continua após a publicidade

➡️Sorteio da Copa do Brasil 2025: veja como ficaram as chaves e os confrontos

Entre esses negócios está o Box da Fiel, empresa do ramo de e-commerce focada na venda de produtos do Corinthians. A plataforma chegou ao mercado em dezembro de 2024 e adotou uma estratégia diferente para a venda das mercadorias.

Por exemplo, ao invés do cliente ter a experiência de entrar em um site e adquirir o item de desejo, o torcedor corintiano é apresentado a um mecanismo de “venda surpresa”, onde ele compra um pacote que pode conter diferentes produtos ou experiências. Além disso, é possível participar de sorteios com prêmios instantâneos dentro da plataforma. A Box da Fiel já registrou a abertura de 76.800 caixas desde o lançamento.

continua após a publicidade

E-commerce tem se tornado ferramenta importante na venda de itens relacionados ao futebol. (Foto: Divulgação / Nike)

Em algumas das caixas é possível comprá-la por R$ 19,90 e abri-la para recuperar o prêmio, que pode ser uma camisa oficial do Corinthians. Um uniforme oficial do clube é vendido por cerca de R$ 350 em lonjas convencionais, sejam físicas ou virtuais. As caixas virtuais também são vendidas nos valores de R$ 79,90 e R$ 149,90, com diferentes níveis de premiação. Entretanto, vale ressaltar que existem premiações de valor mais baixo e que podem ser sorteadas na caixa surpresa, como copos e canecas.

Além disso, um dos diferenciais apresentados no negócio é a venda de experiências. Na caixa "Fiel Sortudo", por exemplo, é possível concorrer a um voo de helicóptero em cima da Neo Química Arena, a chance de chutar uma bola no gol do estádio ou ainda acesso ao camarote para todas as partidas do Timão em 2025. São itens que não estão à venda em outros tipos de loja ou negócios do clube.

continua após a publicidade

➡️Brasileirão e Copa do Brasil terão sistema ‘anti-cera’ da CBF em 2025

A ideia é que a técnica da "gameficação" seja utilizada para atrair mais usuários. Esse estilo de interação com o cliente gera a sensação de “ganhar algo” ou “desbloquear” um prêmio. Esse é um termo utilizado pelo mercado publicitário para definir uma prática que busca enriquecer a experiência das pessoas com algum produto, que pode ser também feito nos canais de venda física ou online. A palavra vem do inglês "game", que significa "jogo", reforçando a ideia de ser algo que se conquista ou vence.

Venda de camisas de time em alta

O crescimento do nível do futebol brasileiro é mais um impulsionador para o e-commerce de peças de vestuário. O próprio Corinthians tem buscado seu crescimento internacional ao investir em contratações como a do holandês Memphis Depay, que impacta positivamente na venda de camisas online.

A chegada de Neymar ao Santos foi um case de sucesso. Apresentado no último dia 31 de janeiro, o camisa 10 do Peixe estreou na última quarta-feira e já foi responsável por alavancar as vendas de camisas através da internet.

Segundo a Neotrust Confi, empresa de soluções de inteligência para o varejo online, foi registrado um aumento de 38,8% das vendas de vestuário de esporte na internet durante o processo de especulação e oficialização da vinda do jogador.

Puma registrou aumento de vendas após chegada de Neymar ao Santos. Foto: Raul Baretta/ Santos FC

A Confi analisou as vendas de itens como chuteiras, camisas de clubes e agasalhos ou moletons de equipes, tanto para o público masculino quando para o feminino e infantil.

Com as camisas de time, houve aumento de 42,5% na busca em comparação com a semana anterior à oficialização da contratação. A Puma, patrocinadora oficial do craque, teve crescimento de 31,4% no e-commerce de futebol, assim como Santos, que aumentou em três vezes o número de camisas vendidas, segundo a pesquisa da Confi.