Santos busca acordo com o Corinthians para mandar jogo na Neo Química Arena

O Santos consultou o Corinthians para mandar o jogo contra o Água Santa para a Neo Química Arena. A partida está marcada para o dia 16 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Paulista. A diretoria do Timão ainda avalia se aceitará o pedido.

continua após a publicidade

➡️Santos deve retomar obras no CT Rei Pelé após pedido de Neymar

Neste final de semana, o Corinthians terá compromisso contra a Portuguesa, no dia 15 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília), no Pacaembu, portanto, não seria um empecilho para a realização do jogo do Santos na capital paulista.

Caso seja aprovado, o jogo do Santos deve ter a data alterada. No dia 16 de fevereiro, um domingo, Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Allianz Parque. As autoridades paulistas não permitem duas partidas na capital no mesmo dia.

continua após a publicidade

As atuais diretorias de Santos e Corinthians possuem uma boa relação nos bastidores. No último ano, o Peixe disputou a semifinal do Campeonato Paulista na Neo Química Arena. Na ocasião, o Alvinegro Praiano venceu o RB Bragantino por 3 a 1.

Santos já mandou um jogo na Neo Química Arena na última temporada (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Neymar em São Paulo

Caso aprovado pela diretoria do Corinthians, o duelo contra o Água Santa marcaria o retorno de Neymar a capital paulista perante a torcida do Peixe. Em sua primeira passagem, de 2009 a 2013, o jogador disputou muitas partidas no Pacaembu, entre elas a conquista da Libertadores, em 2011.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Antes disso, Neymar irá a Neo Química Arena, mas como adversário. Na próxima quarta-feira (12), o Santos visita o Corinthians, em Itaquera, às 21h35 (de Brasília), pelo Campeonato Paulista no primeiro clássico do craque desde o retorno ao Brasil