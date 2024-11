Como a Portuguesa planeja voltar à Série A até 2029 com a SAF

A Portuguesa, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, está em um momento decisivo de sua história. Aprovada recentemente a transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), a Lusa inicia um ambicioso projeto para retomar sua relevância nacional. Com metas ousadas e investimentos milionários, o clube planeja voltar à Série A do Brasileirão até 2029.