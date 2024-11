Vale mais? Veja a comparação do investimento na SAF da Portuguesa com o de outros times

No Atlético-MG, foi feita uma divisão em que a associação ficou com 25%, incluindo a sede administrativa e clubes sociais; e os outros 75% (futebol, Arena MRV e Cidade do Galo) passaram a pertencer à Galo Holding. O valor do investimento inicial feito pelos compradores foi de R$ 916 milhões, sendo R$ 505 milhões de aporte ao caixa do clube, R$ 316 milhões para amortização de 100% da dívida do Alvinegro com a família Menin e mais R$ 95 milhões que seriam captados pela FIGA nos anos seguintes. Além disso, a Galo Holding também assumiu a dívida de R$ 1,8 bilhão da associação.