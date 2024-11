Jogador da Portuguesa se empolga com possível SAF: ‘Merece voltar à Série A’

Everton Maceió se empolga com possível SAF da Portuguesa-SP (Foto: Reprodução / @tahanfoto)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 11:40 • São Paulo (SP)

Ainda não é oficial, mas investidores da Portuguesa-SP apresentaram projeto de SAF de R$ 1 bilhão e meta de jogar o Brasileirão em 2029. Para muitos o plano é bem distante, mas para torcida e até mesmo jogadores, como Everton Maceió, pode se concretizar.

Destaque da equipe no Paulistão deste ano é sondado por diversas equipes, o atacante foi questionado sobre a possibilidade da Lusa virar clube-empresa e o atleta enxergou com bons olhos.

- Torcendo para que isso aconteça, seria muito legal para todos os envolvidos. (Série A do Brasileirão) É o lugar que a Portuguesa merece voltar e merece estar. Vamos ver como vão tratar esse assunto internamente, mas acho que a torcida vai ficar empolgada. Se for um projeto bem estruturado, pode dar muito certo - disse Everton Maceió.

Após uma temporada de bons jogos no Estadual, Everton jogará novamente o Paulistão pela Lusa em 2025, com algumas pequenas mudanças. Agora mais pronto, o atacante falou da expectativa de disputar novamente essa competição pelo clube:

- Estou me preparando bastante, estou um pouco mais experiente, trabalhando firme para ter mais minutagem e fazer mais gols e ajudar a equipe conquistar seus objetivos e agradecer a Deus por jogar mais um Paulistão. O mais importante é o clube, as minhas boas atuações serão consequência do trabalho bem feito que vamos fazer. Estamos todos bem confiantes - concluiu.

Portuguesa recebeu uma oferta de R$ 1 bilhão pela compra da SAF do clube (Foto: Divulgação/Portuguesa)

SAF da Portuguesa

O Conselho de Orientação de Fiscalização (COF) da Portuguesa se reuniu na última quarta-feira (30) para analisar a proposta de compra da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube, feita pelas empresas XP Investimentos, Tauá Futebol e Reeve.

A oferta dos investidores ultrapassa R$ 1 bilhão e prevê investimentos em várias áreas do clube, como a sede social e o centro de treinamentos da equipe, além de um projeto de revitalização do Estádio do Canindé. Os possíveis compradores também apresentaram um plano para a quitação da dívida do clube.

A oferta dos investidores prevê a tentativa de negociação da dívida do clube, atualmente no valor de R$ 450 milhões, mediante processo de recuperação judicial. Em caso de êxito, o valor do débito pode reduzir para R$ 250 milhões. O prazo previsto para homologação do acordo de recuperação judicial é de 12 meses, e o pagamento da dívida é de responsabilidade dos compradores da SAF do clube.